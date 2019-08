Gabi Cristea a fost surprinsă în timp ce proba o rochie de mireasă. „E alergătură multă la nuntă, aşa că eu mă relaxez la probă. Nu este rochia mea, a mea va fi surpriză. Mai avem timp pentru rochia de botez. Încă nu am ales meniul, doar la botez am ales, acum nu ştim ce măncăm. Cumpăr nişte mici, văd eu ce le dau să mănânc, dar noi dăm petreceri la care oamenii se distrează”, a spus Gabriela Cristea la Antena Stars, potrivit Spynews.

„Am un inel de logodnă, dar nu îl pot purta în acest moment pentru că am născut doi copii și am câteva kilograme în plus. Nu mă înfometez, dar trebuie să am grijă până la nuntă. Trebuie să te gândești la tot, verigheta chiar trebuie să te reprezinte. Eu nu port bijuterii în casă pentru că se murdăresc, se zgârie. Eu merg pe varianta simplu, simplu.”, a spus Gabriela Cristea.

