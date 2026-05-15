„S-a dezvoltat brusc un anumit climat social”

Merz a mărturisit că și-ar sfătui copiii să evite, în prezent, o ședere în SUA: „Nu le-aș recomanda astăzi copiilor mei să meargă în SUA, să se formeze profesional sau să lucreze acolo, pur și simplu pentru că acolo s-a dezvoltat brusc un anumit climat social”.

„Sunt un mare admirator al Americii. Însă, în acest moment, admirația mea nu este în creștere”, a continuat el. Climatul social de acolo s-ar fi schimbat într-un ritm accelerat. „Astăzi, persoanele cu cea mai înaltă calificare din America întâmpină mari dificultăți în a-și găsi un loc de muncă”, relatează Welt.

Cine a spus că oamenii din Germania sunt leneși?

Referitor la dezbaterea privind etica muncii în Germania, Merz a respins acuzațiile la adresa CDU, conform cărora partidul i-ar considera pe germani reticenți la muncă. „În partidul meu, nimeni nu a spus vreodată că oamenii din Germania sunt leneși. Nici eu nu am spus asta”, a declarat președintele CDU.

El a recunoscut însă că „trebuie să îmi îmbunătățesc puțin comunicarea, astfel încât acest mesaj să fie mai bine înțeles”.

Merz a precizat că a dorit să atragă atenția asupra timpului de lucru mai redus în comparație cu cel de la nivel internațional: „Dacă vrem să menținem această prosperitate pe care o avem astăzi, nu ar trebui oare să ne suflecăm cu toții mânecile și să trecem serios la treabă?”

Slăbiciunile coaliției de guvernare

Merz a recunoscut, de asemenea, slăbiciunile coaliției de guvernare. „Disputele fac parte din democrație”, a continuat liderul CDU. „Însă aceste dispute trebuie să ducă la rezultate. Și s-ar putea ca în acest moment să ne certăm prea mult și să obținem prea puține rezultate. Este posibil.”

„Toleranța începe acolo unde se termină propria opinie”, a subliniat Merz. Întrebarea este dacă în Germania ne mai ascultăm unii pe alții, dacă acceptăm alte puncte de vedere și dacă încercăm să elaborăm soluții comune. Trebuie să demonstrăm că este posibil să găsim soluții în centrul politic. Întrebarea decisivă este: „Mai trăim într-o țară în care ne mai suportăm unii pe alții, ne ascultăm și acceptăm și alte opinii?”, a întrebat Merz.

„Vrem și trebuie să aducem dovada că, în centrul politic al țării noastre, în ciuda tuturor fragmentărilor spectrului politic, putem rezolva probleme”, a subliniat cancelarul.

Totodată, Merz a apărat democrația ca sistem: „În dictatură, lucrurile merg mai repede, dar de cele mai multe ori în direcția greșită. De aceea, haideți să ne reconciliem cu democrația noastră. Am creat aici ceva grandios. Există în Germania o stabilitate cum nu a mai existat în istoria Europei”, a adăugat el.

„Iar păstrarea acestei stabilități, atât pe plan intern, cât și extern, este pentru mine cea mai importantă sarcină pe care o resimt în calitate de cancelar federal”.

Huiduit și luat în râs de sindicate

Apariția lui Merz în Würzburg a fost perturbată de huiduieli. Manifestanții și-au exprimat nemulțumirea față de politicile guvernului federal, afișând pancarte.

Conform declarațiilor poliției pentru Agenția Catolică de Știri (KNA), aproximativ 600 de manifestanți s-au adunat în fața Centrului de Congrese din Würzburg în jurul orei 11:00. Organizatorii l-au acuzat pe Merz că ignoră preocupările tinerilor din Germania.

Cancelarul Friedrich Merz a stârnit reacții intense la congresul Confederației Sindicatelor Germane (DGB) desfășurat la Berlin, unde discursul său despre reformele planificate a fost întâmpinat cu huiduieli și râsete. Membrii sindicatelor și-au exprimat nemulțumirea față de măsurile anunțate, în special cele privind pensiile și sistemul de sănătate.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE