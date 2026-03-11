Deși multe persoane au crezut că revenirea ei pe micile ecrane este deja stabilită, Gabriela Cristea a explicat că realitatea este mult mai complicată și că multe dintre informațiile apărute în spațiul public sunt doar speculații.

Prezentatoarea a povestit că a fost surprinsă să afle cât de mult s-a discutat despre o posibilă revenire a sa în televiziune, fără ca cineva să verifice informațiile direct cu ea. Potrivit vedetei, zvonurile au ajuns să fie considerate adevăruri chiar în interiorul industriei TV.

„Nu știu cine a lansat ideea asta, dar nu are nicio legătură cu realitatea și nu a existat nicio discuție în sensul acesta. Eu, de când am plecat din televiziune, refuz să mă mai uit la audiențele TV, pentru că am și eu audiențele mele și îmi ajunge un set de audiențe. N-a fost nicio discuție și pe mine nu m-a adus cineva de la PRO TV. Eu discuția am avut-o cu Cătălin Măruță, iar restul au fost doar speculații care au crescut foarte mult”.

Vedeta a subliniat că nu este genul de persoană care să evite răspunsurile atunci când este întrebată despre planurile sale profesionale.

„Au fost speculații că m-au trimis cei din PRO TV să mă testeze cumva la emisiune, ceea ce mi s-a părut de noaptea minții. Se putea întâmpla. Da, varianta există, dar nu am discutat cu nimeni și nu am primit niciun fel de propunere în sensul acesta. Nimeni nu m-a sunat să mă întrebe concret dacă este adevărat sau nu. Le-a plăcut speculația în sine și am înțeles că inclusiv în zonele de televiziune se discuta despre asta și se dădea ca fiind sută la sută sigur”, a spus Gabriela Cristea.

A primit o ofertă pentru un nou proiect

În cadrul emisiunii, Gabriela Cristea a făcut și o dezvăluire surprinzătoare. Deși multe dintre zvonuri au fost exagerate, ea a confirmat că a primit recent o ofertă pentru un proiect televizat.

Prezentatoarea nu a dorit să ofere prea multe detalii despre acest posibil proiect, însă a recunoscut că discuțiile există și că lucrurile ar putea deveni reale dacă toate condițiile se aliniază.

„Să știi că eu nu duc lipsă de propuneri. Ca să ne înțelegem foarte clar, am primit o propunere și acum două sau trei săptămâni. Este ceva care încă se discută și tocmai de aceea nu pot să spun prea multe, pentru că s-ar putea să se concretizeze. Este vorba despre televiziune, dar nu despre ceva pe termen lung. Încă sunt discuții și tocmai de aceea nu pot să spun exact ce și cum, pentru că lucrurile sunt în analiză”.

Gabriela Cristea nu se grăbește să revină pe micile ecrane

Chiar și în aceste condiții, Gabriela Cristea spune că nu se grăbește să facă o revenire în televiziune. Ea a explicat că plecarea de pe micile ecrane a fost o decizie dificilă, dar necesară în acel moment al vieții sale.

În prezent, vedeta se concentrează pe familie și pe proiectele din mediul online, unde a descoperit noi oportunități și o comunitate activă de urmăritori.

„Sincer, încă nu sunt pregătită să mă întorc la televiziune. Eu când am plecat, chiar am plecat într-un moment în care nu mai puteam și aveam nevoie de o schimbare în viața mea. Am descoperit online-ul și mi-am dat seama că există foarte multe lucruri pe care le pot face acolo. Este un mediu care îți oferă libertate și posibilitatea să îți construiești proiectele exact așa cum vrei tu”, a mai spus Gabriela Cristea.

