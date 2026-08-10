Discută cu copilul despre noua rutină

Pentru a reduce incertitudinile, părinții ar trebui să vorbească cu cei mici despre ce urmează. Întrebări precum „Cum crezi că arată sala de clasă”, „Ce se va întâmpla în prima zi?”, îi pot ajuta pe copii să-și creeze o imagine mai clară despre viitor.

„Prin clarificarea acestor lucruri, copilul capătă mai multă siguranță și încredere în sine”, subliniază publicația elvețiană Beobachter.

Cum îi pot ajuta părinții pe copii să privească cu entuziasm începerea școlii

Entuziasmul pentru începerea școlii poate fi stimulat prin activități precum cumpărarea rechizitelor sau alegerea ghiozdanului.

Dacă totuși copilul nu pare încântat, este important ca părinții să afle cauza. O discuție deschisă despre temeri sau rețineri poate dezvălui eventualele griji ascunse.

Comunicarea deschisă îi ajută pe copii să-și exprime temerile

Încurajarea copilului să-și exprime emoțiile este vitală. Părinții pot da un exemplu bun vorbind deschis despre propriile sentimente.

Cu cât un copil este mai obișnuit cu o comunicare deschisă, cu atât îi va fi mai ușor să-și exprime fricile și preocupările, conform Beobachter.

Cum poate fi dezvoltată capacitatea de concentrare a copilului

Capacitatea de a rămâne concentrat pe o activitate pentru mai mult timp poate fi cultivată. Părinții pot exersa răbdarea copilului prin activități simple, cum ar fi ascultarea unei povești fără întreruperi sau așteptarea la coadă la magazin.

Cei mici trebuie să învețe să fie responsabili

Copiii de vârstă școlară trebuie să învețe să-și gestioneze temele, să-și pregătească echipamentul sportiv, ghiozdanul și să fie punctuali.

Sursa foto: Shutterstock

Părinții pot începe prin a le încredința sarcini simple, cum ar fi aranjarea mesei sau sortarea cumpărăturilor. Aceste responsabilități îi ajută pe copii să-și dezvolte încrederea în sine: „Pot să fac asta singur, sunt mare acum”.

Acceptarea eșecului și a criticii, o abilitate esențială pentru viață

Acceptarea eșecului și a criticii este o abilitate esențială pentru viață. Părinții nu ar trebui să lase copilul să câștige mereu la jocuri, pentru a învăța că pierderea face parte din viață, mai scrie publicația menționată.

Siguranța pe drumul către școală, un aspect important

Un alt aspect important este siguranța pe drumul către școală. Copiii ar trebui să învețe să parcurgă drumul singuri, dar numai după ce părinții se asigură că acesta este sigur. În primele zile, adulții îi pot însoți, iar apoi îi pot observa de la distanță pentru a le oferi încredere.

Cu o pregătire atentă, părinții pot transforma începutul școlii într-o experiență pozitivă și plină de încredere, punând astfel bazele unui parcurs educațional de succes.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE