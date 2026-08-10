Prezentatoarea TV a mărturisit că a avut ezitări înainte de a bifa această vacanță, amânând vizita o lungă perioadă de timp. Cu toate acestea, experiența trăită pe insula spaniolă i-a depășit așteptările, determinând-o să împărtășească cu urmăritorii din mediul online impresiile despre atmosfera unică de acolo.

Corina Caragea: „Mi-a plăcut Ibiza, deși am amânat-o multă vreme”

Pentru Corina Caragea, cel mai mare atu al faimoasei insule este sentimentul de dezinvoltură totală pe care îl oferă tuturor celor care îi calcă pragul. Vedeta a subliniat că acolo fiecare turist este liber să își trăiască vacanța exact așa cum își dorește.

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„Mi-a plăcut Ibiza. Deși am amânat-o multă vreme. Dacă ar fi să o descriu într-un singur cuvânt, acela ar fi «libertate». Nu contează câți ani ai, cum arăți, de unde vii, câți bani ai sau ce muzică asculți. Nimeni nu pare prea preocupat de ce face celălalt. Fiecare își trăiește propria versiune de Ibiza.

Poți să dansezi până dimineața sau să te culci la 10. Să cheltuiești o avere sau să stai cu prosopul pe plajă. Să fii extravagant sau complet anonim. Iar aeroportul e ultimul capitol al experienței: oameni abia ieșiți din cluburi, dormind pe scaune, pe bagaje sau în orice poziție pe care anatomia umană o permite. Un fel de after-party cu boarding pass. În Ibiza, nu trebuie să te încadrezi. Doar să te distrezi!”, a transmis Corina Caragea.

Pasiunea Corinei Caragea pentru călătorii este cunoscută în spațiul public. De-a lungul anilor, vedeta a vizitat zeci de țări de pe toate continentele, oferind frecvent recomandări utile și ghiduri de vacanță pe blogul său personal, dar și pe canalele de social media.

Această escapadă în Spania i-a oferit vedetei tv doza necesară de energie și relaxare înainte de a reveni la știrilor sportive de la Pro TV.

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