Clipul video cu bebelușul care conduce un Logan au fost postate pe internet

Cazul a intrat în vizorul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea în urma apariției în spațiul public a unui clip video, în care bebelușul putea fi observat în dreptul volanului. Polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Gugești s-au sesizat din oficiu imediat după difuzarea imaginilor, iar în urma verificărilor preliminare au stabilit că fapta s-ar fi petrecut la data de 1 august 2026, notează un articol al publicației locale Ziarul de Vrancea.

În comunicatul oficial, autoritățile precizează că scena s-a derulat pe un drum public din Slobozia Bradului, iar autoturismul se afla în deplasare. Faptul că bebelușul se afla efectiv pe scaunul șoferului a reprezentat un risc major și o încălcare flagrantă a regulilor de siguranță rutieră și de protecție a minorului.

Mama bebelușului a filmat momentul

Investigațiile oamenilor legii au scos la iveală amănunte care au agravat tabloul acestui caz. Cea care a filmat momentul în care bebelușul de 11 luni stătea la volan este chiar mama copilului, o adolescentă în vârstă de doar 17 ani. În plus, pe locul din dreapta față al autoturismului se mai afla un pasager, tot minor, în vârstă de 15 ani.

Deși, din fericire, nicio persoană nu a fost rănită și nu s-a produs niciun accident rutier, expunerea intenționată a unui copil atât de mic la un asemenea pericol a atras imediat măsuri ferme din partea instituțiilor abilitate ale statului.

Dosar penal și intervenția de urgență a Protecției Copilului

Incidentul nu este tratat ca o simplă abatere la regimul rutier. Reprezentanții IPJ Vrancea au anunțat întocmirea unui dosar penal. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încredințare a unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane care nu posedă permis de conducere, scopul anchetei fiind stabilirea exactă a responsabilităților tuturor persoanelor implicate.

Dincolo de aspectul penal al anchetei, autoritățile intervin și pe latura socială. Poliția a confirmat că, date fiind vârsta extrem de fragedă a bebelușului și situația de risc constatată, va sesiza oficial Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea. Specialiștii instituției urmează să realizeze o evaluare amănunțită a mediului familial, pentru a lua măsurile care se impun în interesul superior al minorului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE