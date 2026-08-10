Narcis Bujor, fost participant și anul trecut, Vlad Calomfir, care este DJ, și Alberto Grecu, antreprenor și creator de conținut, sunt primii anunțați. În exclusivitate, Libertatea a aflat o serie de informații despre fiecare dintre ei.

Cel mai cunoscut dintre primii trei, Narcis Bujor, în vârstă de 33 ani, care este zodia rac, revine în show și se pare că vrea să profite la maxim de această experiență.

„Sunt foarte entuziasmat! Chiar mi-a fost dor să mă întorc aici și abia aștept să petrecem la aniversarea de 10 ani Insula Iubirii și să îmi aduc cadoul”, a spus Narcis Bujor în exclusivitate pentru Libertatea.

Bărbatul e conștient de faptul că vor fi povești noi, concurente noi, așa că nici nu își face planuri, ci vrea să lase totul de la sine: „Mi-aș dori ca lucrurile să-și urmeze cursul natural, să nu fie nimic forțat. Și sunt sigur că, având persoane de calitate în jur, experiența va fi pe măsură”. Narcis Bujor speră să fie nebunie în casă, să se lase cu petreceri de neuitat și să vadă pe toată lumea că înțelege că acest show trebuit trăit cu adevărat!

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„Am un amalgam de sentimente și abia aștept să trăiesc experiența”, spune în exclusivitate pentru Libertatea și Vlad Calomfir, DJ-ul de 32 ani din zodia pești care vine ca ispită în acest an.

Tânărul vrea să lase să meargă totul de la sine și spera că atmosfera din vilă va fi exact cum este cea dintre amici: „Deja e o atmosferă prietenoasă între noi băieții și sunt sigur că o să o menținem pe toată durata emisiunii. Să fie o atmosferă cât mai degajată”.

Având în vedere meseria lui și că nu este niciodată singur, speră ca telespectatorii să-l descopere cu de toate, cu emoții, cu trăiri sincere și cu orice îi va oferi experiența. „Având în vedere că lucrez cu oamenii și că sunt în jurul a multor persoane de sex feminin, am emoții. Vreau să trăiesc emoții ca toată lumea și nu mi place să mă joc cu emoțiile oamenilor, îmi place să trăiesc împreună cu ei”, a mai spus Vlad Calomfir în exclusivitate pentru Libertatea.

Înainte de startul filmărilor, Alberto Grecu, un Leu în vârstă de 26 de ani cunoscut de pe TikTok, admitea că este foarte curios de cum vor decurge lucrurile. „Abia aștept să fiu acolo! Am o curiozitate: să simt exact ce se va întâmpla, nu doar ce am văzut până acum. Să trăim visul de Insulă”, a spus el pentru Libertatea.

În plus, bărbatul recunoaște că spera la o atmosferă cât mai bună în vila din Escape: „Mi-ar plăcea să fie toată lumea ok. Băieții i-am cunoscut și deja ne înțelegem. La fel sper să fie și cu fetele, să nu fim retrași, să nu formăm grupuri. Să fim uniți, toți”! În ceea ce-i privește pe cei de acasă, el speră ca toți să-l cunoască cum este el, cel real. „Vreau să le arăt că așa cum eram pe live sunt și în realitate. Eu nu mă prefac, vreau să vadă același Alberto educat, cu chef de viață”, a mai afirmat ispita masculină de la Insula Iubirii în exclusivitate pentru Libertatea.

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