De curând, Gabriela Cristea a apărut în podcastul lui Cătălin Măruță, unde a surprins când a anunțat că Tavi Clonda nu a știut ce salariu are ea până când s-au căsătorit. După declarațiile făcute de prezentatoare, artistul face mărturii neașteptate.

Spune că nici acum nu știe ce salariu are Gabriela Cristea și că cea care ține evidența banilor, a încasărilor și a facturilor e contabila lor. „Nu m-a interesat și nici acum nu mă interesează, jur. Nici acum nu știu ce salariu are, să mor! A scăzut la pandemie, asta știam. «Iubi, nu mai iau atât! Bine, și eu la cântări am scăzut». Nu suntem chiar așa, nu știu cum pare de afară, nu știu și nu m-a interesat.

Banii sunt oricum la comun. Fiecare face cheltuielile pe care le face, dar uneori nu știe nici ea. Ți-am zis ție acum, pe asta n-a spus-o nici ea la Măruță, ți-o spun eu, nu știe nici ea ce salariu are! Și eu îi zic «iubire, nu trebuie să-mi spui, dar măcar verifică un pic cu contabila». Noroc cu contabila, că noi suntem doi artiști. Vrem bani, că toată lumea vrea bani, dar nu știm cum, când, o fi plătit factura”, a spus cântărețul, care are grijă să plătească la timp toate ratele și dările la stat.

„La datorii suntem primii, datoriile primele. Ne e frică, nu vrem să primim vreo poprire, suntem cu toate taxele la zi”, a mai zis artistul pentru Cancan.

Cum a pierdut Gabriela Cristea un milion de euro

Gabriela Cristea a fost căsătorită cu Marcel Toader din anul 2008 până în 2013. Prezentatoarea TV a aflat abia după divorț că ea a rămas fără niciun ban în cont, după ce omul de afaceri îi luase tot ce câștigase.

„Era ok când ne-am căsătorit. M-am trezit într-o zi că el îmi spune «Casa e a mea, ușa a ta» și mi-a zis că în patru zile eu trebuie să mă mut. Era casa lui. (…) Eu pe atunci primeam 20.000 de euro pe lună. Să știi că i-am trecut la pierderi și dacă îmi pot permite să trec un milion de euro la pierderi, cred că sunt o tipă extrem de cerebrală. Dumnezeu mi-a dat după.

Când am plecat, m-am dus și eu la bancă, că nu aveam bani. El era un tip foarte șmecher, care lua în calcul multe chestii, la care tu nu te-ai fi gândit. El nu avea niciun ban în conturi și conturile mele se umpleau în fiecare zi. El scotea bani zilnic cât era limita maximă. El avea drept de semnătură asupra banilor mei”.