Pe una dintre rețelele de socializare, Gabriela Prisăcariu a anunțat că nu-l mai alăptează pe Luca Tiago. Recent, soția prezentatorului de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a fost infectată cu COVID-19, la fel și micuțul lor. Pentru acest virus pe care l-a contractat, ea a fost nevoită să ia mai multe pastile, astfel că a decis să întrerupă alăptarea.

Gabriela Prisăcariu și-ar fi dorit să-l alăpteze mai mult pe fiul său, în vârstă de aproximativ 5 luni, însă situația nu i-a mai permis să facă acest lucru. Soția lui Dani Oțil s-a gândit în primul rând la sănătatea lui Luca Tiago. De asemenea, partenera vedetei de la Antena 1 a precizat că fiecare mamă face cum consideră și că acestea știu ce este mai bine pentru copilul lor.

„Am slăbit după COVID-19 mult mai tare, deși nu am vrut. Am și celulită. Eu am fost gripată, covidată și mi-a fost extrem de rău. A trebuit să iau extrem de mult pastile și a trebuit să întrerup alăptatul, pentru că nu puteam să supun copilul la un risc. Nu mă așteptam să îl las de la sân așa devreme (…) Mi se pare că se pune o presiune mult prea mare pe mămici cu treaba cu alăptatul. Fiecare face ce consideră că este mai bine pentru ea și pentru bebelușul ei. Clar este, dar este mult mai simplu să alăptezi, dar în același timp”, le-a povestit Gabriela Prisăcariu celor care o urmăresc pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Gabriela Prisăcariu: „Vreau să fiu iar însărcinată”

Recent, soția lui Dani Oțil a anunțat că își dorește să fie din nou însărcinată, pentru că atunci era mult mai odihnită. De când a devenit mamă, Gabriela Prisăcariu are un program mult mai încărcat și este foarte implicată în creșterea lui Luca Tiago.

„Acum am înțeles eu de ce să zice că emani frumusețe când ești însărcinată. Păi da, pentru că dormi cât vrei, te uiți la Netflix, faci tot ce vrei. Acum am cearcăne cât casa, sunt neodihnită, da, vreau să fiu iar însărcinată”, a declarat Gabriela Prisăcariu.

GSP.RO EPIC FAIL! Anamaria Prodan chiar e regina Photoshopului! S-a „băgat” pe fals în poza de la transferul lui Stanciu în China

Playtech.ro BOMBĂ! Valeriu Gheorghiță, anunț ȘOC pentru milioane de români. Se întâmplă de azi

Observatornews.ro "Un animal. A omorât-o pe Cristina". Filmul crimei înfiorătoare din Botoşani: Ucigaşul şi-a premeditat fapta pas cu pas

HOROSCOP Horoscop 16 februarie 2022. Racii se pot simți luați pe sus de emoții intense, de situații pe care nu le pot controla

Știrileprotv.ro Fetiță răpită acum doi ani, găsită într-o cămăruță secretă sub scări. Amănuntul care le-a atras atenția polițiștilor

Telekomsport Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt

PUBLICITATE PINKO, COFFEE, TEA, ME?