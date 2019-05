Paharul celui mai mare lanț de cafenele din lume a fost observat într-una din scenele din episodul „The Last of the Starks”, pe o masă, în faţa personajului Daenerys Targaryen, „Mama Dragonilor”.

Unii spun că producătorii „Game of Thrones” au lăsat paharul acolo intenționat pentru o reclamă intenționată la cafea, iar alții spun că „gafa” face parte din strategia de promovare a serialului.

”A lot of the problem is that a lot of people dont know how to tune their TVs properly to make coffee cups disappear.” #GameofThrones pic.twitter.com/Wo812mzzAv

