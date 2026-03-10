George Burcea le-a dat emoții fanilor după ce a povestit pe rețelele de socializare că a ajuns la spital în timpul unei vizite în Statele Unite ale Americii. Deși problema de sănătate nu a fost una gravă, actorul a avut parte de o surpriză neplăcută atunci când a primit factura pentru serviciile medicale.

George Burcea a ajuns la urgențe pentru o problemă minoră

George Burcea se află în SUA, însă sejurul său a fost întrerupt de o situație neașteptată. Actorul a fost nevoit să meargă la spital după ce s-a confruntat cu o problemă de sănătate.

Deși nu a dezvăluit exact despre ce a fost vorba, el a precizat că situația nu a fost gravă și că a fost vorba doar despre o problemă minoră. După ce a primit îngrijirile necesare, actorul a avut însă parte de o surpriză atunci când a văzut cât trebuie să plătească.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Pentru vizita la urgențe, George Burcea a primit o factură de nu mai puțin de 1.350 de dolari. Suma l-a surprins pe actor, care a ales să împărtășească experiența cu urmăritorii săi din mediul online.

„Cât costă să mergi la spital (urgențe) în USA pentru o problemă minoră”, a scris actorul pe Instagram, publicând și imaginea facturii.

Reacțiile fanilor

Postarea a stârnit numeroase reacții din partea internauților. Mulți dintre cei care îl urmăresc s-au arătat îngrijorați și au vrut să afle dacă actorul este bine. „Ești bine?”, a întrebat o urmăritoare.

Alți utilizatori i-au spus însă că suma ar fi putut fi chiar mai mare, în condițiile în care sistemul medical din Statele Unite este cunoscut pentru costurile ridicate. „Ai avut noroc, că de obicei e minim 2.000 de dolari”, a comentat un alt internaut.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE