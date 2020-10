George Burcea i-a dezvăluit Vivianei la Ferma motivele care au dus la divorțul de Andreea Bălan. „Păi ce faci, mă distrugi?”

George Burcea a făcut unele dezvăluiri despre viața lui privată, informații pe care publicul larg le-a auzit în premieră. Întrebat de Viviana de ce s-a despărțit de soția lui, George Burcea i-a spus fără ocolișuri.

„S-au acumulat chestii în timp și nu le-am putut rezolva. Probabil și pe ea au deranjat-o foarte multe lucruri, și pe mine m-au deranjat foarte multe lucruri.

Nu-mi place să vină cineva la mine și să-mi spună că ce face el eu nu o să fac nici în 15-20 de ani.

Eu am muncit foarte mult pentru tot ceea ce am acum sau încerc să am. Eu cred foarte mult în ceea ce fac. Nu am cerut niciodată ajutorul. Nu m-a luat nimeni pentru că am fost căsătorit cu ea.

Știu că pot. Că am unul acasă care spune că e de c***t tot ce fac, după care ies în lume și îmi zic oameni de specialitate: Bravo! Păi ce faci, mă distrugi?’, a spus, printre altele, George Burcea, la Pro TV.

Recent, prietena Vivianei Sposub, Alexia Talavuti, a spus că nu poate da foarte multe detalii cu privire la ceea ce se va întâmpla cu cei doi, după ieșirea din Ferma.

„E îndrăgostită, uitați-vă la ea cum îi sclipesc ochii. Găsind în George un sprijin serios, a ajutat-o.

Aici se întâmplă niște lucruri, sunt niște oameni închiși, nu știu ce să zic despre ce se va întâmpla după (n.r.: la finalul show-ului Ferma. Orășeni vs săteni), i-a spus ea lui Vali Bărbulescu în platoul special de la Ferma.

