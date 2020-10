George Burcea s-a retras din competiția Ferma din cauza problemelor de sănătate. Actorul a ajuns la spital. “Nu mai pot. Mă doare!”

De când s-a accidentat în timpul duelului cu Paul Diaconescu, George Burcea se confruntă cu dureri insuportabile de spate, iar în timpul testimonialului acesta a răbufnit, spunând că nu mai suportă durerea: “Nu mai pot! Mă doare, mă înțeapă!”. Astfel, decizia a fost de a solicita o ambulanță pentru a-l duce pe George la un consult mai amănunțit.

Pentru că starea de sănătate a lui George Burcea nu-i mai permite să își desfășoare activitățile obișnuite în Fermă și pentru că Viviana a fost eliminată, dar ar putea continua concursul, Mihaela Rădulescu i-a pus să aleagă care dintre ei va pleca, până la urmă, acasă.

După ce s-au sfătuit, printre lacrimi, sărutări și confesiuni, George a ales ca pentru binele lui să meargă acasă și să-i cedeze locul Vivianei, lucru nemaiîntâlnit până acum în Ferma.

“Pentru că trei doctori mi-au recomandat asta și pentru că sănătatea mea este în pericol la o vârsta ca asta, am 32 de ani, am doi copii acasă de care trebuie să mă ocup, au nevoie să fiu acolo cu ei, am decis să mă retrag și să îi cedez cu drag locul Vivianei.

Vreau să lupte nu pentru mine, ci pentru ea. Eu aș fi putut să merg trei zile în fermă și să mă cer afară din cauza durerilor”, a spus George cu lacrimi în ochi.

Chiar dacă George Burcea a fost nevoit să se retragă din competiție din cauza problemelor de sănătate, el rămâne un exemplu pentru toți cei din Ferma, prin implicarea în toate activitățile și pentru dăruirea arătată în dueluri!

