În producțiile de la PRO TV și VOYO, George Mihăiță îi dă viață lui Bebe Udrea, interlop supranumit „Măcelaru’” și „Tătuțu’”. Iar cei care vor să-l vadă în acțiune pe actor o pot face în fiecare joi, de la ora 21.30.

Într-un dialog pe care l-a purtat cu Libertatea, George Mihăiță a spus cum se înțelege cu actorii care joacă în „Tătuțu’”, ținând cont că unii sunt foarte tineri, iar alții sunt deja consacrați.

„I-am iubit și îi iubesc pe toți… Au fost bine aleși fiecare, acesta este unul dintre secretele serialului. Cu cei foarte cunoscuți m-am înțeles prin tandrețe, celor tineri le-am dat câte un sfat, o indicație, tot cu tandrețe”, ne-a spus actorul.

Am fost curioși să aflăm și ce lucruri are în comun George Mihăiță cu Bebe Udrea, pentru că joacă acest personaj de foarte mulți ani.

„Bebe Udrea este un om cu principii, cu dimensiune umană, iubire față de familie, corect până la «Ești cinstit cu mine, sunt cinstit cu tine». Foarte crud când e trădat, mințit, înșelat! Câteva dintre aceste trăsături, în afară de cruzime, le am și eu. Plus hazul, pe care i l-am oferit și personajului”, a afirmat George Mihăiță în exclusivitate pentru Libertatea.

L-am întrebat pe maestru și ce face când nu e la filmările pentru „Tătuțu”, serial difuzat de PRO TV în fiecare joi, de la ora 21.30, iar acesta ne-a dezvăluit cu modestie că este un om simplu, care se plimbă, citește și înoată.

„Sunt un om obișnuit, mă văd cu copiii, cu prietenii apropiați… Am renunțat la mașină, merg pe jos, prin parcuri, prin curțile bisericilor, cu bicicleta, la bazin, citesc, învăț poezii, texte… Om obișnuit”, a încheiat George Mihăiță interviul pentru Libertatea.