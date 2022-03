care a considerat ca este exact genul de femeie care s-ar potrivi in rolul principal al lungmetrajului „Paparazzi 2000”. Contractul nu s-a perfectat inca, ramane ca prezentatoarea sa mai faca o vizita in Italia pentru a discuta toate detaliile. Georgiana a mai cochetat cu lumea filmului, ea a jucand in „Proprietarii de stele” al lui Andrei Blaier. Dat fiind ca este absolventa a Universitatii Media, Facultatea de Regie si Film, este decisa ca anul acesta sa-si puna studiile in practica. Pana atunci, ea a primit si o propunere tentanta din partea unui nou post tv, ce va emite de la sfarsitul acestui an.

GSP.RO "M-am hotărât să cumpăr eu". Decizia luată de Dan Şucu, proprietarul Mobexpert

Playtech.ro BREAKING NEWS: Zelenski capitulează cerințelor Rusiei. Ce mesaj i-a transmis lui Vladimir Putin despre...

Observatornews.ro O fetiţă de 10 ani a fost ucisă de soldaţii ruşi, apoi îngropată în curtea casei. Martorii spun că militarii au tras la întâmplare pentru că erau beţi

HOROSCOP Horoscop 8 martie 2022. Capricornii sunt într-o etapă de negocieri la locul de muncă, dar nu îi mulțumește acest lucru

Știrileprotv.ro Se schimbă legea! Bărbații între 18 și 60 de ani, în rezerva generală în caz de război

Telekomsport Neaşteptat! Înalţi oficiali anunţă exact cât mai durează războiul din Ucraina! Informaţii de ultim moment: surpriză în privinţa ţării învingătoare

PUBLICITATE Accesoriul perfect, care te ajută rapid, să fii și mai frumoasă