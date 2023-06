Georgina Rodriguez a pozat provocator pe iahtul pe care se află alături de fotbalist și de copiii ei. Pe pagina ei oficială de Instagram, unde are aproape 50 de milioane de urmăritori, iubita fotbalistului a distribuit mai multe fotografii cu ea într-un costum de baie minuscul. Și-a arătat formele, iar unii fani au apreciat felul în care arată, iar alții au criticat-o.

Georgina Rodriguez a pozat într-un costum de baie minuscul

„Doar Ronaldo îți poate vedea corpul gol. Și nu toți. Nu ți-e rușine? Ești atât de drăguță și de frumoasă, încât nu o poți împărți decât cu soțul tău!”, „Ai grijă de partenerul tău. Nu l-am văzut niciodată atât de îndrăgostit pe Cris”, „Ea este ca toți ceilalți, în loc să petreacă fiecare moment pe care îl poate petrece cu Ronaldo, mai degrabă continuă să posteze și să primească like-uri pe rețelele sociale. Lumea s-a dus de râpă”, „Ar trebui să respecte măcar un pic cultura în care lucrează Ronaldo, dar nu poate să o facă, măcar din respect, doar un pic acoperită trebuia”.

S-a zvonit că Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo au ajuns la despărțire

În ianuarie, în cadrul emisiunii mondene „Socialite”, s-a relatat că relația dintre cei doi n-ar mai fi ca pe vremuri. S-a constatat că cei doi nu mai au chimia din trecut, plecând de la imaginile în care Ronaldo a primit cadou de la Georgina un Rolls Royce, de Crăciun. „Răceala dintre cei doi devine din ce în ce mai evidentă, ca de exemplu în ultimul videoclip pe care l-au publicat (n.r. – în care Ronaldo primește mașina de Crăciun).

În America Latină se vorbește despre faptul că cei doi ar putea să se întâlnească în continuare din comoditate, pentru că relația lor le aduce atât contracte mari de publicitate, cât și o viață foarte confortabilă”, a explicat jurnalista spaniolă Laura Roige, în cadrul emisiunii Telecinco.

Viața Georginei Rodriguez înainte să-l cunoască pe Cristiano Ronaldo

De ani buni, Georgina Rodriguez trăiește o poveste de dragoste cu Cristiano Ronaldo. Fotomodelul se bucură de o viață de lux alături de celebrul fotbalist, trăiește într-o vilă, călătorește cu un avion privat și merge în vacanțe exotice. Unchiul ei a susținut într-un interviu pentru The Sun că aceasta nu a avut o astfel de viață înainte de a-l cunoaște pe sportiv.

La începutul acestui an a fost lansat un documentar despre viața Georginei Rodriguez. Ea a povestit cât de greu i-a fost când s-a mutat în Madrid, din Argentina, și cum trăia înainte să-l cunoască pe Cristiano Ronaldo. În plus, ea a mărturisit că nu va uita niciodată familia din care provine, însă este contrazisă de unchiul său, Jesus Hernandez.

El o acuză că își ignoră familia după ce l-a întâlnit pe Cristiano. Unchiul fotomodelului a dezvăluit că el i-a fost alături Georginei în copilărie, mai ales când tatăl ei, Jorge, a fost închis din cauza traficului de droguri. „S-ar putea să-i fie rușine cu noi și consideră că este mai bună decât noi, pentru că noi nu trăim în lux ca ea. Nu i-am cerut niciodată nimic.

Am sunat-o doar o dată sau de două ori de când am aflat că se întâlnește cu Ronaldo. Georgina a locuit cu mine în anii adolescenței până în ziua în care cumnatul meu s-a întors în Argentina. Am făcut totul pentru ea! Eu mă ocupam de Georgina și de sora ei, le cumpăram haine, le plăteam facturile la curent și apă”, a declarat Jesus Hernandez.

Georgina Rodriguez, care era vânzătoare într-un magazin de haine când fotbalistul a întâlnit-o, are doi copii cu Cristiano Ronaldo. El mai are încă trei moștenitori cu mame-surogat.

