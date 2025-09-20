Oana Roman a mărturisit că Marius Elisei nu a fost alături de fiica lui în prima zi de școală, când a trecut în clasa a V-a.

„Probabil că și-a dorit, dar nu mi-a spus lucrul acesta. Eu doar am întrebat-o dacă tatăl ei este pe grupul de clasă, pentru că s-a făcut un grup nou în clasa a V-a. Eu nu am stat să verific, nu am numărul lui de telefon și i-am zis Isei să verifice dacă tatăl ei este adăugat acolo, așa el ar vedea evident toate informațiile legate de ore, zile și alte lucruri. Și mi-a zis.. ”da, da, este”. Atunci, am zis ”OK, atunci o să vadă când mergem la școală”, și ea mi-a zis atât: ”să nu îți faci vreo iluzie că o să vină”.

Deci ea a știut că nu va veni, așa cum nu a venit nici la festivitatea de final de clasa a IV-a, așa cum nu a venit să o vadă nici măcar o singură zi în vacanța de vară. Deși noi avem un acord parental în baza căruia el trebuie să facă niște lucruri”, a spus Oana Roman în emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”.

Deși ar trebui să petreacă timp cu Isabela, potrivit acordului parental pe care l-a făcut cu fosta soție, Marius Elisei evită să își vadă fiica. Acesta are program de vizită, un weekend la două weekenduri și de Crăciun.

„În toate vacanțele, el trebuie să o vadă jumătate de timp, un weekend la două weekenduri, ziua de Crăciun, mă rog, sunt lucruri trecute în acordul parental, nu le-a respectat nicio secundă. Nu a văzut-o nici măcar o singură zi din vacanța de vară, nu o zi, nicio o oră”, a mai spus Oana Roman.

