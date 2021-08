Gestul făcut de Elena Marin pentru Zanni, după finala „Survivor România”. Ce mesaj i-a transmis Faimoasa. „Ne-am îmbrățișat”

Elena Marin a acordat pentru revista VIVA! un interviu, în care a povestit ce s-a întâmplt între ea și Zanni, după ce acesta a câștigat premiul.

„Singura noastră interacțiune a fost la acea cină organizată de Kanal D. M-am dus la el când am ajuns, era împreună cu alți colegi, ne-am îmbrățișat și mi s-a părut destul de rece. Asta a fost tot. Nu cred că vom păstra vreo legătură, dar sunt deschisă.

În momentul în care am intrat în competiție, am fost alături de el, am empatizat cu povestea lui și doream să îl ajut în anumite privințe. Cred că, dacă voi primi telefon de la el și îmi va cere ajutorul, cu siguranță i-l voi acorda fără probleme.

Singurele sentimente pe care încă le retrăiesc sunt acele momente pe care le revăd pe rețelele sociale sau la televizor, în care el mă acuză de anumite lucruri, nedrepte, așa cum am spus și în competiție, și încă doare.

Am văzut că a scos piesă nouă, felicitări pentru ceea ce a reușit, pentru parcursul pe care îl are! În afară de faptul că sunt încă rănită de ceea ce s-a întâmplat, nu țin niciun fel de ură.

Mi-ar plăcea, chiar dacă la „Survivor România am învățat să nu-mi pese de ceea ce cred ceilalți despre mine, să mă cunoască, să își dea seama că eu, Elena Marin, așa cum am fost în Dominicană, așa sunt și în viața reală”, a declarat Elena Marin pentru revista VIVA!

„I-aș sugera să fie în continuare vocal, așa cum a fost și până acum, dar să încerce să își folosească inteligența pe care o are, una foarte mare, nu numai în scopuri distructive, ci în unele mai constructive.

Și i-aș mai spune să încerce să se apropie de Dumnezeu și să Îi mulțumească pentru câștigul lui”, a mai adăugat concurenta de la „Survivor România”.

