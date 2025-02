Ilona Brezoianu este cea mai nouă apariție la masa juriului emisiunii „Te cunosc de undeva!”, difuzată sâmbătă seara, de la ora 20:00, pe Antena 1. Alături de Mihai Petre, Ozana Barabancea și Aurelian Temișan, actrița jurizează concurenții celui de-al 21-lea sezon al îndrăgitului show de transformări.

Ilona Brezoianu a ocupat scaunul lăsat liber de Andreea Bălan, care și-a încheiat colaborarea cu trustul Intact după 12 ani. Alegerea actriței nu a fost inițial primită cu entuziasm de toți fanii emisiunii, iar în mediul online au apărut comentarii critice. Cu toate acestea, ea a reușit să își câștige treptat locul în echipă și aprecierea publicului.

„Nu mi-a fost ușor, am văzut și eu ce s-a tot speculat. Oamenii trebuie să înțeleagă că nimeni nu a luat locul nimănui, că așa se întâmplă în producții, în general, nu doar aici. Se fac schimbări, se încearcă lucruri noi, cred că e momentul să dăm și tinerilor o șansă, sunt și tineri printre concurenți, foarte mulți talentați pe care poate publicul nu-i știe sau nu-i cunoaște de ajuns. Dar sunt sigură că îi vor cunoaște și ar merita să le dea o șansă.

Eu încă mă simt, chiar dacă am destui ani de experiență într-ale actoriei, adică fac asta din 2013, de când am terminat Facultatea de Teatru, încă mă simt novice. Și consider că întotdeauna am ceva de învățat și faptul că mi s-a dat o șansă mi se pare un lucru extraordinar.

„Eu am dat o probă, au mai fost la alți candidați, nu s-a întâmplat nimic în neregulă, pur și simplu așa s-a hotărât”

Faptul că publicul este, sau a fost reticent, eu cred că oamenii își vor schimba părerea când vor vedea episoadele. Și că așa cum au fost de-a lungul timpului, peste tot schimbări și oamenii au fost reticenți, până la urmă, au îmbrățișat schimbarea și lucrurile au mers către bine.

Eu am dat o probă, au mai fost și alți candidați, nu s-a întâmplat nimic în neregulă, pur și simplu așa s-a hotărât. Iar eu am acceptat bineînțeles, pentru că am fost fericită că mi s-a propus așa ceva. Cred că era un pas important în cariera mea pe care eu consider că îl merit cu toată modestia de care sunt capabilă”, a declarat Ilona Brezoianu pentru Fanatik.

„Eu am dat o probă, evident că nu aveam pe locul cui să vin”

Actrița a mărturisit că nu i s-a spus la început că îi va lua locul Andreei Bălan la masa juriului. Ilona Brezoianu a dat o probă pentru partea de actorie de la „Te cunosc de undeva!”, astfel că nu a bănuit nicio clipă că va veni în locul cântăreței. De la masa juriului a plecat și Cristi Iacob, care este de meserie actor.

„Nu, nu știam. Eu am dat o probă, evident că nu aveam pe locul cui să vin. Eu am dat o probă pentru partea de actorie pentru că asta puteam juriza. Era evident, pentru că sunt actriță de meserie, cu diplomă cu acte în regulă. Și am dat o probă pentru partea de actorie. Ce s-a întâmplat mai departe? Vedeți, este evident.”

