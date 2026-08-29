Artistul recunoaște că responsabilitatea hotelului care îi este atribuită de public nu este a sa și admite că aceasta se află, totuși, în mâinile membrilor familiei sale. Cântărețul se recomandă mai degrabă drept partener și director artistic al locului unde are o reședință de vară și de care este legat prin sute de evenimente muzicale pe care le-a organizat, implicit locul în care s-au născut melodii emblematice din cariera sa.

Cunoscut în breaslă drept unul dintre artiștii cu vechi preocupări antreprenoriale, deoarece de-a lungul timpului a deținut, printre altele, un restaurant, terase estivale și un studio de producție muzicală în inima Capitalei, artistul lămurește relația sa cu această consacrată afacere turistică estivală. Loc frecventat anual de mii de turiști unde va continua să rămână dedicat prin ceea ce știe să facă cel mai bine, să ofere bună dispoziție, emoție prin muzică și spectacole de calitate.

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„Voi susține mereu calitatea în acest loc minunat care îmi este casă, la propriu, vară de vară și de care am devenit dependent, oriunde m-aș afla în lume. Am construit o comunitate în decenii, care continuă să crească odată cu noile generații de oameni «de-ai casei», pe care nu-i pot dezamăgi”, spune Gheorghe Gheorghiu care îi numește prima data pe membrii familiei sale care conduc Perla Venusului: Andreea, Loredana și Dragoș Dima.

„Sunt prezent în această afacere prin fundația mea culturală, prin evenimentele pe care le organizez pe tot parcursul verii pe plaja Perla Venusului: concerte cu artiști consacrați, spectacole de teatru pentru copii, stand-up comedy și activități recreative pe plajă. Dacă mă considerați și pe mine consacrat, m-am pus și pe lista cântăreților, bineînțeles”, încheie, în glumă, Gheorghe Gheorghiu.

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