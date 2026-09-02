Femeia de 89 de ani a primit ordin de la primărie să desființeze grădina

O femeie în vârstă de 89 de ani din Londra se află în mijlocul unui scandal cu autoritățile locale, după ce a primit un ordin oficial prin care i se cere să desființeze mica grădină cu flori din fața casei sale. Katharine Hoskyns a petrecut ultimul sfert de secol îngrijind zeci de ghivece cu flori și amenajând un spațiu de relaxare cu o bancă din lemn pe strada Hamilton Gardens din cartierul St John’s Wood.

Totul a început în urmă cu 25 de ani, când primăria a decis să transforme o parte din spațiul din fața locuinței sale în locuri de parcare. În loc să fie nemulțumită că are mașini parcate chiar la fereastră, octogenara a ales să înfrumusețeze trotuarul rămas liber. Din banii ei, femeia a cumpărat plante decorative, flori, pământ și o bancă, transformând zona într-un punct de atracție și un loc de socializare pentru toți vecinii.

Primăria susține că grădina ar putea atrage diferite pericole

Liniștea bunicii a fost tulburată la sfârșitul lunii iulie, când Consiliul Municipal Westminster i-a trimis o somație oficială prin care îi solicită să elibereze domeniul public. Decizia autorităților a venit în urma unor reclamații depuse de un locuitor din zonă, relatează Daily Mail.

Primăria susține că banca și ghivecele ar fi atras cazuri de „comportament antisocial” și că amenajarea ar putea reprezenta un pericol pentru trecători, invocând riscul ca ghivecele să cadă sau banca să nu fie sigură din punct de vedere structural.

Bunica spune că a fost reclamată de o persoană căreia nu îi place mica grădină cu flori

Femeia neagă cu fermitate acuzațiile și consideră că este vorba despre un singur vecin nemulțumit. Potrivit declarațiilor sale, spațiul nu blochează accesul pe trotuar, existând suficient loc chiar și pentru persoanele în scaun cu rotile. Mai mult, camerele de supraveghere instalate anterior de consiliu în zonă nu au surprins nicio activitate ilegală sau deranjantă pe banca respectivă.

„Am fost foarte supărată când am primit scrisoarea. Nu obstrucționează nimic, este loc destul chiar și pentru un scaun cu rotile. Este doar o persoană care nu o suportă. Ei au spus că ar fi fost comportament antisocial pe bancă. Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată”, a declarat femeia pentru sursa citată mai sus.

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Aproape 200 de persoane s-au mobilizat să o susțină pe vecina care le-a înfrumusețat cartierul

Decizia autorităților a stârnit un val de indignare în rândul vecinilor și al trecătorilor, mulți dintre ei considerând spațiul un punct de reper al străzii. Fiul femeii, Nicky Hoskyns, în vârstă de 58 de ani, a lansat o petiție locală pentru oprirea demersului birocratic, strângând în scurt timp aproape 200 de semnături fizice de la oameni din cartier.

Deși termenul limită stabilit de primărie pentru îndepărtarea plantelor a trecut, Katharine și familia ei sunt hotărâți să conteste orice nouă somație. Locuitorii s-au mobilizat și ajută voluntar la udarea și întreținerea plantelor, transformând încercarea de mutare a micii grădini într-o acțiune colectivă de protejare a spațiului comunitar.

Reprezentanții primăriei au precizat că au inițiat demersul formal cu ezitare, după ce încercările de rezolvare informală a disputei au eșuat, subliniind că responsabilitatea lor este de a garanta respectarea normelor pe domeniul public pentru toți cetățenii. De cealaltă parte, octogenara rămâne fermă pe poziție și spune că nu va renunța ușor la pasiunea care a menținut-o activă în ultimii 25 de ani.

Cazul femeii de 89 de ani amintește de povestea celor doi pensionari care au amenajat o grădină lângă casă, dar riscau o amendă de 1.000 de euro. Seniorii nu au ținut cont de o regulă banală din cadrul ansamblului rezidențial în care locuiau și au fost somați să desființeze spațiul cu flori pe care l-au amenajat din banii lor.

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