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UPDATE 23:00 Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat. 55 persoane, dintre care 8 minori, au primit asistență medicală la fața locului, iar alte 6 persoane, dintre care o femeie însărcinată și o mamă cu 2 copii minori, au fost transportați de urgență la spital, ne-a declarat Oana Manoilă, purtător de cuvânt al ISU Dobrogea.

Patru salvări, trei autospeciale și trei microbuze, trimise la fața locului

Pentru intervenție au fost mobilizate o autospecială de stingere, trei autospeciale pentru transport victime multiple, trei microbuze, o ambulanță SMURD și patru ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță. „Persoanele vor fi asistate la fața locului de echipajele medicale”, a declarat pentru Libertatea Oana Manoilă, purtătorul de cuvânt ISU Constanța.

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Șase pacienți – printre care o femeie însărcinată, dar și o mamă cu doi minori – au fost transportați

Până la această oră, 28 persoane, dintre care 8 minori, sunt asistate medical la fața locului, iar alte 6 persoane, dintre care o femeie însărcinată și o mamă cu 2 copii minori, sunt transportate la spital, ne-a declarat Oana Manoilă. Aceștia au acuzat brusc stări de rău în timp ce se aflau la Hotelul Neko.

Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, în urma evaluărilor făcute la fața locului în zona de triaj, șase pacienți – printre care o femeie însărcinată, dar și o mamă cu doi minori – au necesitat investigații suplimentare și au fost transportați la Spitalul de Boli Infecțioase cu ambulanțele SAJ și o autospecială pentru victime multiple.

În paralel cu intervenția salvatorilor, inspectorii Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) au demarat un control de urgență la unitatea de cazare pentru a stabili cauzele care au dus la acest incident.

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