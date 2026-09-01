O singură curățare a unui mormânt durează până la două ore

Lucrarea sa principală rămâne cea de tăietor de lemne, dar munca de curățare a mormintelor i-a adus stabilitate financiară, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

O singură curățare durează până la două ore, iar acesta reușește să finalizeze între două și patru morminte pe zi. Tarifele pentru aceste servicii variază între 178 și 535 de euro, în funcție de complexitatea lucrării. Într-un an și jumătate, Tuki a curățat peste 300 de morminte.

Printre serviciile oferite se numără curățarea în profunzime a pietrelor funerare, revopsirea inscripțiilor și amenajarea cu pietriș decorativ. Ideea de afacere a pornit ca o metodă de a obține venituri suplimentare, dar s-a dovedit a fi mult mai profitabilă decât și-a imaginat inițial.

„Este frumos să îi ajuți pe cei care nu știu cum să curețe monumentele funerare ale celor dragi”, a spus el.

Succesul său a fost amplificat de rețelele sociale. Bărbatul postează frecvent imagini și clipuri video cu morminte înainte și după curățare pe TikTok și Facebook, atrăgând numeroși clienți. Recomandările familiilor mulțumite au contribuit semnificativ la extinderea afacerii.

Tuki subliniază și latura emoțională a muncii sale

În afară de câștigurile financiare, Tuki subliniază și latura emoțională a muncii sale.

„Îmi face plăcere să ajut familiile să păstreze vie amintirea celor dragi care au plecat dintre noi”, a afirmat.

Cu veniturile obținute, a reușit să renunțe la plata chiriei și să economisească suficient pentru a-și cumpăra o casă.

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