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UPDATE ora 19.10: Ionel Bogdan, purtător de cuvânt al PNL, a susținut și el că „PSD încearcă să-și cumpere voturi”. „PSD și AUR au demonstrat astăzi că majoritatea lor din Parlament este reală. Și extrem de toxică. PSD, braț la braț cu AUR, a luat două funcții din Biroul Permanent care reveneau PNL și USR și le-a făcut cadou celor de la AUR și SOS România. Este mecanismul prin care PSD încearcă să-și cumpere voturi”, a spus liberalul.

„Sorin Grindeanu a recunoscut că nu are cele 233 de voturi de care ar avea nevoie pentru un guvern. Astăzi vedem cum vrea să le strângă: dă la schimb funcții din instituțiile statului. Adevărul este că PSD nu a înțeles niciun moment mesajul dat de cetățeni la ultimele alegeri. Nu au înțeles nici în ceasul al 12-lea că Parlamentul României nu este feuda PSD, iar funcțiile sale nu sunt monedă de schimb”, a acuzat el.

Știrea inițială: Andronache a venit la tribuna plenului şi a acuzat că nu se respectă regulamentul, după ce s-a anunţat repartiţia pe partide a funcţiilor din Biroul Permanent, a relatat news.ro.

„Regulamentul nu este respectat. Ceea ce aţi citit dumneavoastră acolo este o minciună. Nu este şi nu corespunde adevărului faptic de la momentul începerii legislaturii, când liderii de grup s-au întâlnit şi au stabilit o anumită repartizare a mandatelor de la începutul legislaturii şi până la finalul acestei legislaturi”, a spus Andronache, el precizând că grupul parlamentar AUR nu are funcţie de secretar în această sesiune, ci în ultima sesiune din legislatură.



„Nu puteţi să subtilizaţi o funcţie, PNL, prin înţelegeri subterane. Vă anunţ foarte clar că noi nu suntem de acord şi nu vom vota acest proiect. Totodată, vom utiliza toate mijloacele constituţionale pe care le avem la îndemână pentru a restabili procedura aşa cum am negociat-o între liderii de grup la începutul legislaturii”, a adăugat liderul deputaţilor PNL.

„PSD a luat astăzi grupului PNL un loc din conducerea Camerei Deputaţilor şi l-a dat AUR. Nu dintr-o eroare de procedură: PSD plăteşte cu funcţii care nu îi aparţin voturile de care are nevoie ca să pună mâna pe guvernare”, a mai transmis Gabriel Andronache pe Facebook.

USR și PNL atacă la CCR hotărârea Camerei Deputaților „prin care PSD a adus în conducere doi reprezentanți ai partidelor extremiste”

Partidul condus de Dominic Fritz a anunțat că „USR și PNL anunță că vor ataca la Curtea Constituțională a României (CCR) hotărârea adoptată astăzi de Camera Deputaților, prin care doi reprezentanți ai USR și PNL au fost eliminați din Biroul Permanent al Camerei și înlocuiți cu reprezentanți ai AUR și SOS România”.

„USR consideră că votul de astăzi arată existența unei noi majorități politice în Parlament, formată în jurul PSD cu sprijinul partidelor extremiste, în contradicție cu discursul public despre stabilitate și menținerea direcției proeuropene a României”, susține partidul condus de Fritz.

„Astăzi s-a creat o majoritate toxică în Parlament: PSD și extremiștii. Nu mai vorbim despre declarații, speculații sau despre jocuri politice făcute în culise, ci despre un vot concret, dat la vedere, prin care PSD a ales să le ofere extremiștilor mai multă putere în conducerea Camerei Deputaților. Acesta este rezultatul politic al votului de astăzi și PSD trebuie să și-l asume. Dacă aceasta este noua majoritate pe care PSD vrea să construiască în Parlament, atunci așteptăm să vedem și noul guvern susținut de această majoritate. Iar dacă nu există o majoritate capabilă să guverneze România responsabil și să păstreze direcția europeană a țării, atunci soluția democratică este întoarcerea la votul românilor: alegeri anticipate”, a spus Diana Stoica, lidera deputaților USR.

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