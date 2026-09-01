Tradițional, mulți cetățeni olandezi din zonele de frontieră obișnuiau să treacă granița în Germania pentru a cumpăra alimente, carburant și bunuri de uz casnic la prețuri mai mici. Totuși, comercianții din Gendt au decis să schimbe această dinamică și să aducă prețurile de tip discount chiar la ei acasă, transformând satul într-o destinație extrem de atractivă pentru cumpărătorii vânători de oferte.

Miza economică din mica localitate, cu doar puțin peste 7.000 de locuitori, se bazează pe o combinație strategică între stații de alimentare cu prețuri reduse, magazine alimentare extrem de competitive și restaurante care mizează pe porții generoase.

În timp ce o vizită obișnuită la un supermarket din orașele mari aduce bonuri de cumpărături ridicate, la Gendt un coș de cumpărători similare poate fi mai ieftin cu peste 30%. Pentru a face față fluxului masiv de clienți atrași de aceste tarife, magazinele locale de tip discount au fost nevoite să angajeze zeci de lucrători suplimentari în ultimele luni.

Același model de succes se aplică și pe piața combustibililor. Cele trei stații de alimentare din sat mențin tarife cu până la 10 cenți per litru mai mici comparativ cu mediile din orașele învecinate. Acest avantaj determină șoferii din întreaga regiune să parcurgă kilometri întregi pentru a-și alimenta autovehiculele în Gendt.

Sectorul gastronomic local s-a adaptat rapid la acest fenomen de consum. Localurile din sat atrag vizitatorii prin oferte culinare substanțiale inspirate din bucătăria germană, cum ar fi șnițele uriașe de 400 de grame, la prețuri accesibile, 15 euro porția. Deasupra fațadei Cafeteria Lingewaard, atârnă acum un banner imens cu textul „Prețuri germane, chiar aici, în Gendt”.

Antreprenorii locali susțin că secretul din spatele acestor tarife reduse constă în rulajul foarte mare de marfă și în marjele de profit mai mici, compensate însă de volumul impresionant de vânzări.

Strategia din Gendt demonstrează că micii comercianți își pot păstra clienții locali și pot atrage cumpărători din alte regiuni chiar și într-o perioadă de incertitudine economică, transformând o comunitate rurală într-un pol regional de comerț extrem de popular.

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