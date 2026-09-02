Loredana Groza și Cătălin Botezatu au stârnit reacții în mediul online după ce au publicat imagini în care apar într-o ipostază apropiată. Cântăreața și designerul s-au sărutat pe buze în fața camerei, iar momentul a fost distribuit pe rețelele de socializare.

Cei doi se aflau la malul unui lac din Târgoviște, unde Loredana Groza filmează un nou videoclip. Artista a apărut într-o ținută îndrăzneață, iar alături de ea s-a aflat Cătălin Botezatu. Imaginile au atras atenția cu atât mai mult cu cât cei doi au anunțat că pregătesc o surpriză pentru public, fără să ofere însă detalii despre proiect.

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Momentul care i-a surprins pe fani

Loredana Groza și Cătălin Botezatu au păstrat misterul în privința motivului pentru care s-au întâlnit pe platoul de filmare. La finalul mesajului adresat urmăritorilor, cei doi s-au apropiat și s-au sărutat pe buze.

Momentul a fost filmat și publicat ulterior în mediul online. Apariția lor nu este însă o premieră. Cântăreața și creatorul de modă au o relație apropiată de mulți ani și nu s-au ferit să își arate afecțiunea în public.

Nu este prima dată când Loredana Groza și Cătălin Botezatu se sărută

Un moment asemănător a avut loc și în 2022. Loredana Groza a cântat atunci la petrecerea aniversară a lui Cătălin Botezatu, iar cei doi s-au sărutat în fața invitaților.

De-a lungul anilor, au mai fost surprinși dansând împreună sau în ipostaze apropiate la diferite evenimente mondene. În ciuda imaginilor care au generat speculații, cei doi au vorbit despre legătura dintre ei ca despre o prietenie de lungă durată.

Loredana Groza și Cătălin Botezatu se cunosc de peste 20 de ani

Prietenia dintre Loredana Groza și Cătălin Botezatu durează de mai bine de două decenii. Deși au cariere în domenii diferite, cei doi s-au întâlnit frecvent la evenimente și proiecte din lumea mondenă. De-a lungul timpului, atât artista, cât și designerul au fost prezenți la momente importante din viața celuilalt.

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