Această hemoragie de personal afectează direct și încasările statului. Luând în calcul un salariu mediu estimat la 500 de euro și taxe aferente de circa 300 de euro lunar per angajat, pierderea lunară la bugetul de stat ajunge la 7,5 milioane de euro. Însumat pe un singur an, deficitul depășește 90 de milioane de euro neîncasate exclusiv din contribuții și impozite pe muncă.

Pentru a stopa declinul, FPIOR a înaintat Executivului „Pachetul pentru redresarea industriei HoReCa 2026–2029”. Documentul cuprinde 10 măsuri strategice concepute pentru menținerea firmelor viabile pe piață, protejarea locurilor de muncă rămase și stimularea investițiilor private.

Cele 5 măsuri urgente solicitate Guvernului pentru următoarele 90 de zile

Patronatele din domeniu insistă că statul trebuie să evalueze rapid „costul inacțiunii”, arătând că închiderea definitivă a unei afaceri generează pagube bugetare mult mai mari pe termen lung decât acordarea unor facilități temporare. Dintre cele 10 măsuri din pachet, cinci sunt considerate urgențe majore care necesită adoptare în următoarele trei luni:

  • Revenirea la cota de TVA de 9%: Scăderea cotației actuale de la 11% la 9%, garantată prin lege pentru o perioadă minimă de trei ani, pentru a asigura predictibilitate investițională. Măsura va fi condiționată de fiscalizarea integrală a încasărilor.
  • Relansarea voucherelor de vacanță: Stabilirea unei valori anuale de minimum 1.600–2.000 de lei utilizabile exclusiv în România, la care se adaugă o bonificație de 20% pentru sejururile efectuate în extrasezon (octombrie–mai).
  • Programul de finanțare „IMM INVEST OSPITALITATE”: Crearea unei scheme de garantare de stat de 80–90% pentru credite de capital de lucru și investiții, cu dobândă subvenționată în primele 12 luni.
  • Eșalonarea datoriilor fiscale pe 36 de luni: O procedură simplificată de reeșalonare a obligațiilor restante pentru companiile viabile, cu protecție împotriva executării silite, condiționată de achitarea taxelor curente.
  • Reducerea taxării pe salariile mici: Diminuarea contribuțiilor sociale la stat pentru primii 4.000–5.000 de lei din salariul brut în cadrul codurilor CAEN 55 și 56, menținută pentru firmele care își păstrează numărul de salariați.
Industria HoReCa a pierdut 25.000 de angajați în ultimii doi ani. FPIOR cere reducerea TVA, vouchere de vacanță și facilități fiscale pentru a salva restaurantele și hotelurile
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Investiții, simplificare administrativă și predictibilitate până în 2029

Pachetul FPIOR propune și măsuri structurale pe termen mediu. Printre acestea se numără acordarea de facilități fiscale și amortizare accelerată pentru firmele care reinvestesc profitul în modernizarea spațiilor, eficiență energetică sau panouri fotovoltaice.

De asemenea, patronatele propun lansarea programului național „Angajat calificat în Ospitalitate”, prin care statul să cofinanțeze cu 50% formarea profesională a personalului în meserii deficitare, precum bucătari, ospătari sau recepționeri.

Din punct de vedere birocratic, se solicită introducerea „Autorizației unice HoReCa”, bazată pe principiul „once-only”, astfel încât antreprenorii să nu mai depună aceleași documente la mai multe instituții.

Toate aceste demersuri ar urma să fie protejate de un „Pact Fiscal HoReCa 2026–2029”, care să interzică modificările fiscale neanunțate cu cel puțin 6–12 luni înainte. FPIOR, organizație ce reprezintă peste 1.000 de companii și 30.000 de angajați la nivel național, subliniază că sectorul nu cere subvenții direct din bani publici, ci un cadru fiscal sustenabil care să permită companiilor să își desfășoare activitatea în mod legal și profitabil.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
 3 comentarii
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (3)
Avatar comentarii

VolodimirZelenski 02.09.2026, 08:23

Multumesc, dar nu. Acum cativa ani, restaurantele cereau preturi astronomice, doar pentru ca puteau. Abia acum au revenit preturile la valori normale.

Avatar comentarii

cipprius85 02.09.2026, 08:50

Tocmai politica voucherelor de vacanță pentru bugetari, introduse de guvern efectiv din 2017, au adus horeca in situatia asta. Patronii de restaurante, hoteluri, pensiuni au umflat inimaginabil prețurile și au redus calitatea serviciilor și acum se plâng că nu mai primesc bani nemunciți degeaba. Nu au mai investit in calitate știind că oricum or sa vina milioanele de bugetari cu vouchere să cheltuiască la ei.

Avatar comentarii

VolodimirZelenski 02.09.2026, 11:55

Mai bine nu. Anii trecuti, restaurantele aveau preturi exagerate. Dupa ce s-a renuntat la vouchere, au revenit la valori mai omenesti.

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Știrea care a stârnit sute de reacții...Victor Yila vine cu dezvăluiri cutremurătoare despre moartea regretatei Anca Pandrea. Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața ei
Viva.ro
Știrea care a stârnit sute de reacții...Victor Yila vine cu dezvăluiri cutremurătoare despre moartea regretatei Anca Pandrea. Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața ei
Așa mamă, așa fiică!! Tiphaine Auziere, fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, se iubește cu un student, cu 20 de ani mai tânăr decât ea! Ce a mai ieșit acum la iveală despre fata Primei Doamne a Franței
Unica.ro
Așa mamă, așa fiică!! Tiphaine Auziere, fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, se iubește cu un student, cu 20 de ani mai tânăr decât ea! Ce a mai ieșit acum la iveală despre fata Primei Doamne a Franței
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
gsp
Imagini incredibile! Vândut împotriva voinței lui în ultimele ore de mercato, a plâns în hohote când a plecat spre noua echipă
GSP.RO
Imagini incredibile! Vândut împotriva voinței lui în ultimele ore de mercato, a plâns în hohote când a plecat spre noua echipă
Dacia revoluționează industria: a anunțat lansarea motorului tribrid. Ce presupune și pe ce modele va fi disponibil
GSP.RO
Dacia revoluționează industria: a anunțat lansarea motorului tribrid. Ce presupune și pe ce modele va fi disponibil
Parteneri
Bomba zilei! Vedeta noastră e însărcinată la 40 de ani! Iubește cu patimă după o căsnicie în care a fost înșelată și trădată. Da, acum vine bebe 2
Libertateapentrufemei.ro
Bomba zilei! Vedeta noastră e însărcinată la 40 de ani! Iubește cu patimă după o căsnicie în care a fost înșelată și trădată. Da, acum vine bebe 2
Felicităăări! Să fie într-un ceas bun! Sandra Mutu a făcut un anunț care ne-a surprins pe toți: “Sincer, am stat și m-am gândit puțin până să spun…”
Avantaje.ro
Felicităăări! Să fie într-un ceas bun! Sandra Mutu a făcut un anunț care ne-a surprins pe toți: “Sincer, am stat și m-am gândit puțin până să spun…”
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Tvmania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut

Știri România

Parteneri
O interceptare la limită. Un MiG-29 ucrainean a doborât o rachetă rusească cu un proiectil vechi de peste 50 de ani
Adevarul.ro
O interceptare la limită. Un MiG-29 ucrainean a doborât o rachetă rusească cu un proiectil vechi de peste 50 de ani
Joao Lameira a semnat cu Universitatea Craiova! Portughezul a fost prezentat oficial. Update Exclusiv
Fanatik.ro
Joao Lameira a semnat cu Universitatea Craiova! Portughezul a fost prezentat oficial. Update Exclusiv
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Financiarul.ro
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
Unica.ro
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Viva.ro
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”

Monden

Parteneri
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
TVMania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Lupta studenților pentru cazare. Căminele din Capitală unde tinerii au cele mai mici șanse să prindă un loc
ObservatorNews.ro
Lupta studenților pentru cazare. Căminele din Capitală unde tinerii au cele mai mici șanse să prindă un loc
Cine a fost, de fapt, primul și singurul soț cu acte al Ancăi Pandrea! Un nume mare, o somitate! Incredibil ce s-a aflat după moartea ei
Libertateapentrufemei.ro
Cine a fost, de fapt, primul și singurul soț cu acte al Ancăi Pandrea! Un nume mare, o somitate! Incredibil ce s-a aflat după moartea ei
Parteneri
Imagini incredibile! Vândut împotriva voinței lui în ultimele ore de mercato, a plâns în hohote când a plecat spre noua echipă
GSP.ro
Imagini incredibile! Vândut împotriva voinței lui în ultimele ore de mercato, a plâns în hohote când a plecat spre noua echipă
Cu ce s-a ales Carmen Negoiță după divorțul de Ionuț Negoiță: „Vă spun în premieră”
GSP.ro
Cu ce s-a ales Carmen Negoiță după divorțul de Ionuț Negoiță: „Vă spun în premieră”
Parteneri
ULTIMA ORĂ! DNA schimbă încadrarea lui Fănel Bogos! Mai mulți lideri PNL, vizați în anchetă
Mediafax.ro
ULTIMA ORĂ! DNA schimbă încadrarea lui Fănel Bogos! Mai mulți lideri PNL, vizați în anchetă
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
StirileKanalD.ro
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Ilinca Vandici este însărcinată! Vedeta Kanal D va deveni mamă pentru a doua oară
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Ilinca Vandici este însărcinată! Vedeta Kanal D va deveni mamă pentru a doua oară
A nmurit ANCA PANDREA. Ce s-a intamplat in ultimele clipe de viata ale actritei
Redactia.ro
A nmurit ANCA PANDREA. Ce s-a intamplat in ultimele clipe de viata ale actritei
Jurnalistul Dan Vîță s-a stins din viață la 60 de ani
KanalD.ro
Jurnalistul Dan Vîță s-a stins din viață la 60 de ani

Politic

Parteneri
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
ZiaruldeIasi.ro
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
Sancțiuni record în „Dosarul Metaloglobus”. Cine sunt jucătorul și antrenorul care au pariat sume importante și au primit interzis în fotbalul românesc. Exclusiv
Fanatik.ro
Sancțiuni record în „Dosarul Metaloglobus”. Cine sunt jucătorul și antrenorul care au pariat sume importante și au primit interzis în fotbalul românesc. Exclusiv
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă
Spotmedia.ro
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă