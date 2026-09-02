Această hemoragie de personal afectează direct și încasările statului. Luând în calcul un salariu mediu estimat la 500 de euro și taxe aferente de circa 300 de euro lunar per angajat, pierderea lunară la bugetul de stat ajunge la 7,5 milioane de euro. Însumat pe un singur an, deficitul depășește 90 de milioane de euro neîncasate exclusiv din contribuții și impozite pe muncă.

Pentru a stopa declinul, FPIOR a înaintat Executivului „Pachetul pentru redresarea industriei HoReCa 2026–2029”. Documentul cuprinde 10 măsuri strategice concepute pentru menținerea firmelor viabile pe piață, protejarea locurilor de muncă rămase și stimularea investițiilor private.

Cele 5 măsuri urgente solicitate Guvernului pentru următoarele 90 de zile

Patronatele din domeniu insistă că statul trebuie să evalueze rapid „costul inacțiunii”, arătând că închiderea definitivă a unei afaceri generează pagube bugetare mult mai mari pe termen lung decât acordarea unor facilități temporare. Dintre cele 10 măsuri din pachet, cinci sunt considerate urgențe majore care necesită adoptare în următoarele trei luni:

Revenirea la cota de TVA de 9%: Scăderea cotației actuale de la 11% la 9%, garantată prin lege pentru o perioadă minimă de trei ani, pentru a asigura predictibilitate investițională. Măsura va fi condiționată de fiscalizarea integrală a încasărilor.

Scăderea cotației actuale de la 11% la 9%, garantată prin lege pentru o perioadă minimă de trei ani, pentru a asigura predictibilitate investițională. Măsura va fi condiționată de fiscalizarea integrală a încasărilor. Relansarea voucherelor de vacanță: Stabilirea unei valori anuale de minimum 1.600–2.000 de lei utilizabile exclusiv în România, la care se adaugă o bonificație de 20% pentru sejururile efectuate în extrasezon (octombrie–mai).

Stabilirea unei valori anuale de minimum 1.600–2.000 de lei utilizabile exclusiv în România, la care se adaugă o bonificație de 20% pentru sejururile efectuate în extrasezon (octombrie–mai). Programul de finanțare „IMM INVEST OSPITALITATE”: Crearea unei scheme de garantare de stat de 80–90% pentru credite de capital de lucru și investiții, cu dobândă subvenționată în primele 12 luni.

Crearea unei scheme de garantare de stat de 80–90% pentru credite de capital de lucru și investiții, cu dobândă subvenționată în primele 12 luni. Eșalonarea datoriilor fiscale pe 36 de luni: O procedură simplificată de reeșalonare a obligațiilor restante pentru companiile viabile, cu protecție împotriva executării silite, condiționată de achitarea taxelor curente.

O procedură simplificată de reeșalonare a obligațiilor restante pentru companiile viabile, cu protecție împotriva executării silite, condiționată de achitarea taxelor curente. Reducerea taxării pe salariile mici: Diminuarea contribuțiilor sociale la stat pentru primii 4.000–5.000 de lei din salariul brut în cadrul codurilor CAEN 55 și 56, menținută pentru firmele care își păstrează numărul de salariați.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Investiții, simplificare administrativă și predictibilitate până în 2029

Pachetul FPIOR propune și măsuri structurale pe termen mediu. Printre acestea se numără acordarea de facilități fiscale și amortizare accelerată pentru firmele care reinvestesc profitul în modernizarea spațiilor, eficiență energetică sau panouri fotovoltaice.

De asemenea, patronatele propun lansarea programului național „Angajat calificat în Ospitalitate”, prin care statul să cofinanțeze cu 50% formarea profesională a personalului în meserii deficitare, precum bucătari, ospătari sau recepționeri.

Din punct de vedere birocratic, se solicită introducerea „Autorizației unice HoReCa”, bazată pe principiul „once-only”, astfel încât antreprenorii să nu mai depună aceleași documente la mai multe instituții.

Toate aceste demersuri ar urma să fie protejate de un „Pact Fiscal HoReCa 2026–2029”, care să interzică modificările fiscale neanunțate cu cel puțin 6–12 luni înainte. FPIOR, organizație ce reprezintă peste 1.000 de companii și 30.000 de angajați la nivel național, subliniază că sectorul nu cere subvenții direct din bani publici, ci un cadru fiscal sustenabil care să permită companiilor să își desfășoare activitatea în mod legal și profitabil.

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