Horoscop Berbec – 2 septembrie 2026:

Tensiunea din zilele trecute continuă și chiar se adaugă un element care aduce instabilitate, asociat cu o persoană din anturajul apropiat.

Horoscop Taur – 2 septembrie 2026:

Ești tentat să te exprimi foarte dur, fie din cauza tensiunii interioare acumulate, fie pentru că ai impresia că așa vei rezolva mai multe.

Horoscop Gemeni – 2 septembrie 2026:

Chiar dacă problemele încep să se ramifice, cea mai bună alegere este să îți păstrezi capul limpede și judecata sănătoasă.

Horoscop Rac – 2 septembrie 2026:

Se pare că obstacolul care stă în calea progresului tău profesional nu se dă dus, așa cum sperai. Este important să reacționezi cu calm și rațional.

Horoscop Leu – 2 septembrie 2026:

Există o tentație subtilă de a te retrage din situațiile dificile, chiar dacă nu-ți stă în fire. Este și aceasta o opțiune, nu cea mai bună.

Horoscop Fecioară – 2 septembrie 2026:

Trăiești cu impresia că promisiunile care ți s-au făcut nu vor fi respectate. Resursele sunt limitate și este important să înțelegi asta.

Horoscop Balanță – 2 septembrie 2026:

Este posibil ca unele conflicte să continue și astăzi, mai ales cele din cuplu. Poate ar fi bine să analizezi cu atenție ce îți spun partenerii de orice fel.

Horoscop Scorpion – 2 septembrie 2026:

Te poți trezi implicat în mai multe conflicte decât cele din zilele trecute, din cauza tensiunilor acumulate și a unei impresii puternice că ți se face o nedreptate.

Horoscop Săgetător – 2 septembrie 2026:

Nu e momentul să îți asumi riscuri financiare și nici pentru decizii radicale legate de cei dragi. E prea multă tensiune, ca să poți vedea limpede situația.

Horoscop Capricorn – 2 septembrie 2026:

Responsabilitățile legate de familie și de casă ți se par mai grele, poate și pentru că s-au înmulțit. Tensiunile din cuplu sunt cele care te împovărează, de fapt.

Horoscop Vărsător – 2 septembrie 2026:

Sunt aceleași probleme la locul de muncă, poate și din cauza unor probleme de sănătate. Nu e momentul să îți ieși din fire.

Horoscop Pești – 2 septembrie 2026:

Ar fi bine să limitezi cheltuielile și să îi protejezi pe cei dragi, în special în momentele în care ești nervos peste măsură.

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