Dorul de casă l-a determinat pe un bucătar român să dea Italia și Marea Britanie pe Baia Mare

După aproape un sfert de secol petrecut în bucătăriile din Napoli și Londra, unde a ajuns să lucreze în restaurante de top și să fie felicitat personal de mari personalități britanice, chef Cosmin Cornea a luat decizia de a reveni definitiv acasă. Maramureșeanul originar din Baia Mare și-a lansat propria afacere de catering în România și își pregătește următorul pas: deschiderea unui restaurant bazat pe conceptul experiențelor interactive, relatează portalul de știri Rotalianul.com.

Munca în străinătate i-a adus consacrarea profesională, dar dorul de casă și de familie a fost mai puternic decât succesul obținut în marile capitale europene. Cosmin Cornea are 48 de ani și o carieră clădită pe mii de ore de muncă, sacrificii și pasiune pentru arta culinară.

Cum a început pasiunea pentru bucătărie a lui Cosmin Cornea

Pasiunea sa pentru bucătărie a apărut încă din copilărie, la vârsta de 8 ani, când își ajuta mama la pregătitul legumelor. Câțiva ani mai târziu, când mama lui era spitalizată, adolescentul de atunci a mers la piață, a cumpărat păstăi și le-a gătit singur pentru a-i duce o masă caldă la spital. A fost prima sa experiență completă în fața cratiței, un moment simbolic care i-a marcat parcursul.

Bucătarul român a lucrat 12 ani în Napoli

Plecarea din țară l-a dus mai întâi în Italia, la Napoli, unde a lucrat timp de 12 ani. A început la pizzeria unei familii cu tradiție, unde a învățat tainele aluatului și ale rețetelor italiene autentice de la maeștri locali.

Evoluția sa a continuat la un restaurant renumit din centrul orașului Napoli, amplasat în apropierea portului. Acolo, timp de șapte ani, românul și-a perfecționat tehnicile de preparare a pastelor și a fructelor de mare, construindu-și o reputație solidă în mediul gastronomic local.

„Sunt plecat din ţară de 16 ani. Am fost 10 ani în Italia, iar de 6 ani sunt în Londra. Am plecat din ţară pentru a putea să-mi ajut familia şi în acelaşi timp să-mi fac un viitor. Am ajuns chef în Londra, la un restaurant italian, având deja experienţa acumulată în anii petrecuţi în Italia”, povestea Cosmin în 2018, pentru Știrile Kanal D.

Succesul la Londra: De la pizzerie la restaurante cu stele Michelin

În căutare de noi provocări, Cosmin s-a mutat ulterior la Londra. A lucrat inițial la „E Pellicci”, un restaurant italian legendar din capitala britanică, cu o istorie de peste un secol. Contribuția sa la calitatea preparatelor și eficientizarea bucătăriei a ajutat localul să crească în evaluările clienților, ajungând la un rating maxim.

Succesul i-a adus o apariție la televiziunea britanică ITV, eveniment ce i-a deschis ușa către selecția strictă de la restaurantul OBLIX, situat în faimosul zgârie-nori The Shard. Din 11 candidați internaționali înscriși la proba de lucru pentru un singur post vacant, românul a fost cel ales.

A coordonat acolo echipa de bucătari timp de trei ani, înainte de a trece la City Social, un alt reper gastronomic londonez, unde a lucrat alături de un bucătar recompensat cu două stele Michelin.

„A fost cea mai frumoasă experienţă ca bucătar, atunci când intrând în restaurant la ora 8 dimineaţa, am fost primit cu aplauze: tocmai fusese difuzat reportajul pe ITV. Pentru mine a fost ceva de vis”, a mai povestit el, pentru sursa citată anterior.

Bucătarul român a gătit pentru primarul Londrei și actori celebri

De-a lungul anilor petrecuți în Marea Britanie, Cosmin Cornea a gătit pentru nume importante din politica și cinematografia internațională. Printre clienții săi s-au numărat primarul Londrei, Sadiq Khan, dar și actorii Nicholas Pinnock, Idris Elba, Ray Winstone și Richard Madden.

Impresionat de friptura Beef Wellington pregătită de român, primarul Sadiq Khan a coborât personal în bucătărie pentru a-l felicita și pentru a face o fotografie cu echipa. La rândul său, actorul Ray Winstone a ținut să îi transmită aprecierile sale directe pentru gustul preparatelor oferite.

Chef-ul a decis să dea Londra pe România și și-a deschis propria afacere

În ciuda succesului profesional obținut în Regatul Unit, anul 2020 a marcat punctul de cotitură. Odată cu declanșarea pandemiei, Cosmin și soția sa au luat decizia de a reveni definitiv în România.

Adaptarea la ritmul de acasă nu a fost lipsită de provocări, însă dorința de a fi aproape de părinți și de locurile natale a cântărit mai mult decât ofertele din străinătate.

După revenire, maramureșeanul a pus bazele unui serviciu de catering denumit „Chef Cosmin”, operat prin intermediul unui PFA. Meniul propus combină rețetele tradiționale românești cu preparate din gastronomia internațională, abordare care i-a adus rapid un portofoliu stabil de clienți pentru evenimente și livrări la domiciliu.

Bucătarul își extinde afacerile din Maramureș

Planul de viitor al bucătarului este deschiderea unui restaurant conceptual în Baia Mare. Proiectul prevede o bucătărie deschisă în care preparatele vor fi pregătite la vedere, dar și sesiuni interactive periodice în care clienții vor avea posibilitatea să gătească alături de el propriile rețete favorite.

Cazul chef-ului din Baia Mare amintește de o altă poveste impresionantă. Un român de 22 de ani a plecat în Anglia ca să fie spălător de vase, dar a ajuns chef pizzer. Tânărul a fost premiat la PAPA Awards și mărturisea că a știut de la început ce își dorește în carieră.

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