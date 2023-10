Gina Chirilă știe de idila lui Bogdan Vlădău cu Iulia Vântur: „Da, am vorbit cu el”. Cine e bărbatul celebru care i-a făcut ei avansuri

Gina Chirilă a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță ieri, la rubrica „Sosurile picante”. A primit mai multe întrebări la care a trebuit să răspundă, în cazul în care nu citea întrebarea, era nevoită să mânânce picant.

Gina Chirilă: „Leonardo DiCaprio mi-a făcut avansuri anul acesta”

Nu s-a întâmplat, căci toate întrebările le-a citit. Prima dată a fost provocată să spună trei bărbați care i-au făcut avansuri. „Leonardo DiCaprio mi-a făcut avansuri anul acesta. Ne-am întâlnit la Cannes. Probabil că el credea că aveam 23-24”, a spus ea, conform protv.ro.

Alte nume vehiculate, despre care a spus că i-au făcut avansuri, sunt Danielle Cavalli, cunoscut în lumea antreprenoriatului și fiul lui Cavalli și actorul Adrian Grenier.

Gina Chirilă, despre Andreea Tonciu: „Când erau camerele își schimba un pic personalitatea”

Gina Chirilă a mai fost provocată să spună cine e vedeta care a dezamăgit-o. Atunci, soția lui Bogdan Vlădău a spus numele Andreei Tonciu. A și explicat de ce. „Am fost la un alt proiect de televiziune împreună, în trecut, unde eram însărcinată chiar, la un alt trust, la Bravo, ai stil, și mi-a făcut viața un pic grea pe acolo din punct de vedere al nervilor.

Recomandări INTERVIU Mărturia unui tânăr din Liban, care a făcut liceul în România, despre pericolul unui război Israel – Hezbollah: „Noi nici n-am ieșit din război, să fim o țară civilă normală. La noi se zice: am câștigat, am omorât atât. Ce-ai omorât tu, mă?”

M-a dezamăgit pentru că atunci când nu erau camere eram ok, dar când erau camerele își schimba un pic personalitatea”, a declarat ea, completată de Cătălin Măruță: „Tonciu, ai grijă, când vezi camera aia nu te mai transforma”.

Gina Chirilă, despre Iulia Vântur: „O admir foarte mult pe Iulia”

„Numește cel puțin o vedetă din România pe care ai suspectat-o sau despre care ai aflat că a fost amanta soțului tău”, a fost o altă provocare primită de Gina Chirilă. Nu a ezitat și a spus numele Iuliei Vântur.

Imediat a dat și câteva explicații: „Nu am aflat, nu a fost, nu am suspectat, dar a fost o idilă între ei. La un moment dat. Este și în presă. Să nu mă înțelegeți greșit, o admir foarte mult pe Iulia. Înainte, nu când eram căsătoriți. Am zis să fiu total sinceră și m-am dus în trecut”, a zis ea.

Și a continuat: „Da, am vorbit cu el (n.r. – Bogdan Vlădău). A fost ceva, la un moment dat. Dar înainte să fie cu mine”.

În continuare, Gina Chirilă a fost provocată să spună trei defecte pe care Bogdan Vlădău le are. „Sunt total împotriva. Eu o să spun, dar explic. Impulsiv, câteodată aerian și întârzie. Este foarte urât ce am făcut acum, nu vreau să faceți așa. În public niciodată. Iubire, ești perfect, am fost constrânsă să spun asta.

Recomandări Senatul a plătit 1,3 milioane de euro, în cinci ani, pentru sisteme de videoconferință. Cine controlează firma care a primit cele mai multe contracte

Pe lângă aceste trei defecte are o sută și o mie de calități. Respectuos, sufletist, frumos, contează și asta. Cel mai frumos este că are un suflet bun. Din prima m-a atras că arăta bine, să fiu sinceră, după am descoperit și acest suflet minunat cu care am rămas până acum și cu care o să rămân”, a declarat Gina Chirilă, în emisiunea „La Măruță”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Gina Chirilă, îndrăgostită de Mihai Petre

În final, Gina Chirilă a dezvăluit care a fost bărbatul celebru din România de care a fost îndrăgostită în adolescență.

„Când eram în liceu aveam crush pe Mihai Petre. Eram mică. Mie îmi plăcea foarte mult de Orlando Bloom și mi se părea atunci că este varianta lui din România. Așa percepeam eu. Mi se părea că seamănă cu Orlando Bloom și de-asta. Este un bărbat respectuos. Emană masculinitate”, a mai dezvăluit Gina Chirilă, în emisiunea de la PRO TV.