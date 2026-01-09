Gina Pistol a împărtășit cu urmăritorii săi și o fotografie din vacanța în Thailanda, în care apare în costum de baie. Imaginea a atras rapid atenția, mai ales în contextul zvonurilor recente potrivit cărora Gina Pistol ar fi apelat la o nouă intervenție estetică.

Gina Pistol, siluetă de invidiat la 45 de ani

Fără a face vreo referire directă la astfel de speculații, fotografia surprinde o ipostază naturală, relaxată, specifică unei zile petrecute la plajă. În imaginea publicată, prezentatoarea poartă un costum de baie întreg, de culoare verde, cu un imprimeu ce amintește de textura pielii de reptilă. Este sprijinită de trunchiul unui copac, pe nisip, într-o zonă umbrită, cu marea calmă și un cer senin în fundal. Poziția este una lejeră, iar cadrul pune în valoare silueta, într-un mod firesc, fără artificii evidente. Lumina naturală și peisajul exotic completează atmosfera de vacanță, sugerând un moment de pauză și echilibru.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Comentariile au fost majoritar pozitive, mulți admirând felul în care arată și energia pe care o transmite.

Printre mesajele lăsate se numără: „La fel ca la 20 de ani… simpatico!”, „Ești frumoasă! Mă bucur să te văd fericită! ♥️🤗🌹” sau „Suuuuuuuuupeerrbă! Să fiți sănătoși, fericiți, binecuvântați și să aveți parte numai de bucurii, împliniri și mult succes în tot ce faceți!”.

Gina Pistol a apelat la medicul estetician

Gina Pistol a dezvăluit că a făcut o procedură estetică chiar la finalul anului 2025. În ultima zi a anului, soția lui Smiley a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare purtând un corset, specific intervențiilor de liposucție, stârnind curiozitatea fanilor. Vedeta nu a spus momentan despre ce intervenție estetică este vorba. „Ultima zi din an… ultima zi de corset. Zilele următoare revin cu rezultatul final”, a anunțat Gina.

Prezentatoarea de la MasterChef a apelat la Dr. Delbani, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați medici esteticieni din România. Gina Pistol le-a transmis urmăritorilor că va reveni în curând cu mai multe detalii despre procedura pe care a efectuat-o, lăsând să se înțeleagă că aceasta a fost una menită să îi redobândească forma dorită.

