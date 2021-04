Gina Pistol, aspru criticată de fani: „Nu te mai văita. O mamă se sacrifică”. Reacția vedetei

Prezentatoarea de la Antena 1 ține legătura cu fanii ei pe rețelele de socializare. Pe Instagram e mai activă, acolo postează câteodată fotografii. Recent, aceasta a încărcat un selfie și a explicat că este o poză mai veche, de atunci de când avea mai mult timp. Se dedică trup și suflet fetiței, nu mai stă prea mult pe internet. Ea a scris:

„…tot o poză mai veche. Poză făcută când aveam timp să fac 2376 de poze și să aleg UNA ? . Acum spun săru mâna dacă apuc să-mi dau, dimineață (5.40-6.00),cu apă pe față. Cam atât despre mine. Tu ce mai faci?”.

Gina Pistol a stârnit o mulțime de reacții cu această postare, peste 650 de comentarii și aproximativ 60.000 de aprecieri. Unele femei i-au transmis vedetei că o înțeleg perfect, știu prin ce trece, și la ele a fost la fel când aveau copii mici. „Cunoaștem, când era micuța mea bebe mă întrebăm la ora 12 dacă am apucat să mă spăl pe dinți dimineață! (…) Nu e ușoară «meseria» de mamă, implică stres, oboseală și uneori poate chiar frustrare, pentru că nu reușim să mai avem atât timp pentru noi, însă zâmbetul copilul tău, mirosul lui de bebeluș, minunea de a fi mamă șterge tot greul. Ești o mămică extraordinară și sunt convinsă că te descurci de minune. Ignoră comentariile răutăcioase, cei care le fac nu cunosc cu adevărat ce înseamnă să fii mamă. P.S. Am două fetițe mici, 4 ani și 1 an jumătate… Știu ce înseamnă nopțile nedormite, părul ciufulit și ochii cât cepele dimineața”.

Printre comentariile apărute s-a remarcat și cel al Ilincăi Vandici. Prezentatoarea de la Kanal D o înțelege perfect pe proaspăta mămică: „Da, da! Te înțeleg perfect”.

Unele femei au criticat-o pe Gina Pistol. „Nu te mai văita. O mamă nu se vaită, o mamă se sacrifică pentru că știe că are pentru ce. Eu voiam să îți dau un sfat, trebuie să înveți să te organizezi. Satisfacția cea mare e când te uiți la copil. (…) Săraca de tine…ce greu îți e să crești copilul în tot luxul și să ai tot ce vrei pe tava, nici nu vreau să mă gândesc ce coșmar este”, au fost câteva dintre mesaje.

Gina Pistol a văzut o parte dintre reacțiile apărute la poza ei și a spus ulterior: „Citind câteva comentarii de la ultima mea postare, am ajuns la o concluzie. Cel mai periculos animal din lumea virtuală este omul. Este omul ăla care e și prost, și rău. Ăla e cel mai periculos”.

