Prezentatoarea de la Antena 1 declara în urmă cu puțin timp că nu are voie să facă sport, însă imediat cum medicul îi va permite, se va reapuca de mișcare. „Nu am timp acum și nici nu cred că am voie să fac mișcare, dar când o să mă mai eliberez, o să mă apuc de mișcare”, declara vedeta pe 16 aprilie.

Lucrurile s-au schimbat acum. La șapte săptămâni de când a născut, Gina Pistol s-a reapucat de sport. Nu merge momentan într-o sală de fitness, are tot ce îi trebuie acasă, vedeta se bazează chiar și pe ajutorul unui antrenor personal.

S-a îmbrăcat în echipamentul adecvat și a făcut anunțul pe Instagram. „Gata! M-am pus pe treabă!”, a scris Gina Pistol în dreptul unei imagini în care se poate vedea pe podea o coardă pentru exerciții fizice.

Gina Pistol a slăbit 15 kilograme de când a născut

În urmă cu două săptămâni, Gina Pistol mărturisea în fața fanilor săi că a slăbit 15 kilograme cu ajutorul unui stil de viață sănătos. Are trei mese pe zi și două gustări.

„Ca să vă răspund la o întrebare pe care o primesc destul de des. Nu cred că am slăbit foarte mult. Eu ajunsesem, dar rămâne între noi, la aproape 80 de kilograme, iar acum, după 5 săptămâni și câteva zile, am 65, dar la fel, rămâne între noi”, a dezvăluit Gina Pistol pe InstaStory.

