Prezentatoarea de la MasterChef ne-a oferit câteva detalii din show-ul care se filmează în această perioadă și care va fi difuzat de PRO TV în toamna lui 2026.

„Este un sezon foarte dinamic, ne scoate din platou mai mult. Nu vă spun pe unde mergem prin țară, dar mergem în locuri foarte frumoase. Startul a fost dinamic. Și îmi place foarte mult ce văd, îmi plac foarte mult concurenții… Până acum n-am mai fost niciodată în curtea Casei Poporului. Sunt sigură că o să ne ducă MasterChef în locuri minunate.

Îmi plac foarte mult concurenții și din acest sezon. Încă nu-mi dau seama cu gătitul cum stau, ce schimbări vor fi… Că îți dai seama, la început sunt emoționați sau vin pregătiți cu ceva anume, după care mai obosesc, pe parcursul emisiunii sau au farfurii foarte bune. Să vedem… Nu pot să pariez acum pe cineva anume. Sunt foarte mișto”, a spus Gina Pistol despre sezonul MasterChef care va fi difuzat în toamnă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 22

Frumoasa prezentatoare de la PRO TV a dezvăluit și când se vor termina filmările noului sezon, dar și care este motivul pentru care nu va merge în vacanță în această vară.

„Din păcate, nu o să am timp. nu pot să-mi fac planuri de vacanță sau să mă reîntorc în niște locuri unde o să merg cu MasterChef, pentru că o să avem filmări până la sfârșitul lui august. Nici măcar în vacanța de vară, mai ales pentru că eu mai și construiesc două case în perioada asta… O să fie o vară plină. Când nu sunt plecată cu MasterChef prin țară, stau acasă.

Mie îmi place, nu e deloc obositor să mă plimb alături de echipa MasterChef prin țară. Mie îmi place foarte mult! Îmi place să descopăr părți din țara asta minunată pe care n-am avut ocazia până acum să le văd”, a încheiat Gina Pistol interviul pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE