„Domnule Prefect, domnule ministru al sănătății, domnule ministru al muncii si protecției sociale, domnilor directori ai AJPIS, ANPIS, DSP, DGASPC, CJ. Având în vedere cele întâmplate în aceste zile cu bolnavii de la Dumbrava, inclusiv că o parte dintre ei sunt ținuți împotriva voinței lor în anumite locuri deși au domiciliul în Dumbrava, sau Tinca, vă rog să luați măsurile ce se impun pentru ca aceștia să poată reveni acolo unde locuiesc de fapt și de drept și unde doresc să locuiască”, a transmis Viorel Pașca pe Facebook, în primul mesaj după ce Curtea de Apel București a decis că poate fi judecat în libertate, fără nicio măsură preventivă împotriva lui.

El a adăugat că este dispus să încerce să intre în legalitate cu azilele pe care le deține: „În ce privește autorizația invocată, țin să vă informez că sunt dispus să ne întâlnim pentru a discuta și găsi soluții pentru a „intra în legalitate”, mai precis să beneficiem de autorizație de funcționare pentru câteva case din Dumbrava și Incești”.

„Având in vedere situația disperată a acestor oameni și a multor altora ca ei, precum și datoria si interesul dumneavoastră pentru a aduce un plus de mai bine in viața lor, astept să mă informați despre data și locul în care ne putem întâlni pentru a discuta modul in care vom soluționa această problemă. Dacă doriți, puteți veni la Dumbrava pentru a vedea si discuta la fața locului despre condițiile și măsurile ce se impun în acest sens”, a conchis Viorel Pașca.

Reamintim că magistrații Curții de Apel București au anunțat luni, 13 iulie, decizia definitivă în cazul lui Viorel Pașca, proprietarul azilelor ilegale din Bihor, după ce pe 9 iulie au amânat verdictul. Astfel, Pașca va fi cercetat în stare de libertate, fără nicio măsură preventivă împotriva sa. Mai simplu spus, Pașca a scăpat și de arestul preventiv cerut de DIICOT, și de controlul judiciar sub care se afla din 2 iulie. CAB a luat aceeași decizie și pentru soția lui, și pentru cei trei băieți.

Viorel Pașca a fost inițial reținut și apoi pus sub control judiciar în dosarul azilelor ilegale din Bihor, dar Curtea de Apel a decis că poate fi cercetat în libertate, fără arestul preventiv cerut de DIICOT

Reamintim că procurorii DIICOT au făcut pe 30 iunie zeci de percheziții în județul Bihor pentru grup infracțional organizat și trafic de persoane și au reușit să destructureze o rețea de azile condusă de bihoreanul Viorel Pașca.

Anchetatorii consideră că au probe că azilele din Bihor au exploatat vulnerabilitatea a sute de persoane găzduite fără autorizație. În comunicatul oficial, DIICOT a transmis: „Începând din 2020 și până în acest an, un bărbat de 55 de ani a format împreună cu alte persoane o rețea de criminalitate organizată pe criterii familiale, având ca scop obținerea de foloase materiale din exploatarea unor persoane vulnerabile”. Este vorba despre Viorel Pașca.

Mai exact, sub pretextul oferirii de servicii sociale, medicale și de îngrijire, disimulate printr-o asociație umanitară, gruparea „a indus în eroare” donatori și aparținători, obținând bani din donații, sponsorizări și diverse beneficii sociale ale victimelor, inclusiv pensii, indemnizații de handicap și ajutoare de înmormântare, au spus anchetatorii. Asociaţia umanitară se numeşte „Dumbrava DPG Dumnezeu Poartă de Grijă“, al cărei lider este Viorel Paşca, au precizat sursele Libertatea la acel moment.

La perchezițiile din azile au fost găsite sute de oameni aflați în îngrijirea asociațiilor coordonate de Pașca. „Pe parcursul întregii perioade, victimele au fost menținute într-o stare de dependență și aservire, fără să le fie asigurate condițiile minime necesare protejării sănătății, demnității și integrității lor fizice și psihice, întrucât nu au beneficiat de îngrijire constantă și adecvată stării medicale și diagnosticului psihiatric, nu au fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos necesar afecțiunilor de care sufereau fie nu le-a fost administrat, fie le-a fost administrat în mod necorespunzător, discontinuu, fără respectarea indicațiilor medicale și de către un personal necalificat și insuficient”, mai scria în comunicatul DIICOT.

Mai mult, pe un câmp aflat lângă cimitirul greco-catolic, au fost îngropați 401 oameni care au murit în aceste azile, de-a lungul anilor, potrivit DIICOT.

Viorel Pașca cere să-i fie trimiși înapoi o parte dintre bolnavii luați de autorități din azilele lui: „Acolo unde locuiesc de fapt și de drept”
Foto: DIICOT / Poliția Română

Foarte important, Viorel Pașca nu avea nici acreditare și nici servicii sociale licențiate pentru acele centre, a precizat Ministerul Muncii, iar prejudiciul total estimat depășește 13 milioane de lei, adică aproximativ 2,5 milioane de euro.

În acest context, pe 1 iulie, Viorel Pașca a fost reținut de procurorii DIICOT pentru 24 de ore, alături de soție și de copii.

Pe 2 iulie, Libertatea a publicat stenograme și informații din ancheta DIICOT, bazată pe investigatori sub acoperire, care a dus la reținerea lui Viorel Pașca. Totodată, DIICOT a cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile. Numai că, tot pe 2 iulie, dar seara, Tribunalul București a decis să îl plaseze sub control judiciar. Instanța și-a motivat decizia prin faptul că „persoanele beneficiau de spații de cazare dotate, hrană, îmbrăcăminte, acces la medicație și servicii medicale”.

DIICOT și avocatul lui Viorel Pașca au făcut contestație, iar Curtea de Apel București a decis pe 13 iulie că poate fi judecat în libertate, fără nicio măsură preventivă împotriva lui. Mai precis, CAB a respins arestarea preventivă cerută de DIICOT și i-a scos și controlul judiciar.

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