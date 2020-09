VIDEO | Gina Pistol și Smiley vor deveni părinți peste șase luni: ”Noi acum înseamnă 3”. Primul lor copil va fi fetiță

Clipul, urcat de Smiley pe canalul său oficial, se intitulează ”Noi acum înseamnă 3”, ceea ce ar putea da, probabil, și titlul următoare sale melodii.

”A început joaca! Suntem fericiți, ne simțim și mici, și mari, râdem, dar și plângem de emoții, începem să ne conturăm un Acasă al nostru. Împărțim cu voi, prin acest video, bucuria noastră care e cu fiecare zi mai mare la figurat, dar și la propriu. Mulțumim de răbdare, de susținere și de mesaje. ❤”, e descrierea filmării.

Gina vrea s-o boteze Maria

Cei doi au mărturisit că vor avea o fetiță, iar Gina își dorește să-i dea numele Maria.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri VIDEO/ Ana și Monica Odagiu au o relație specială deși este o diferență de vârstă de 10 ani între ele

”Gina dorea băiat. Când am aflat, eu am fost mai emoționat. Tații de fete devin foarte sensibili. Suntem victime totale. Va fi un om pentru care voi face orice. Ne vom juca mult”, a spus Smiley.

Veneam la o filmare, i-am zis să nu se culce, că trebuie să-i spun ceva. I-am arătat testul de sarcină și i-am arătat că sunt însărcinată. Ne uitam unul la altul și râdeam de fericire. Gina Pistol:

Gina Pistol, despre faptul că vor deveni părinți. ”În sfârsit, a venit momentul să aflaţi de la noi ce am făcut în ultimii trei ani şi cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3! Este mult râs, mult plâns de fericire, multă susţinere şi multă emoție în viața noastră. Împărțim cu voi acest oracol video, cu toată recunoştinţa pentru susţinerea şi mesajele pe care le-am primit până acum. Mulţumim!”.

Recomandări Elena Băsescu, reacție după ce fostul ministru Daniel Funeriu a lansat zvonul că aceasta va fi pe listele PMP la parlamentare. “Dacă va candida, o vom susține”, anunță un lider local

Noi acum înseamnă trei! În urma unor analize medicale, acum câţiva ani, am aflat că şansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi! Am avut multe emoţii, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate şi am stiut că totul este bine. Gina Pistol:

”Când i-am auzit prima dată inima bătând, mi-a fugit pământul de sub picioare, aveam confirmarea că va fi bine. A fost o surpriză că am rămas însărcinată, eu credeam că sunt obosită şi că am o dereglare hormonală. Când am făcut testul şi i-am spus lui Andrei, pur şi simplu ne uitam unul la altul şi ne-a pufnit râsul, nu ne venea să credem”, a mai mărturisit Gina, care spune că vrea să fie ”o mamă cool, înțelegătoare. Copilul va fi un om liber”.

Smiley, despre faptul că vor deveni părinți: ”Vestea asta minunată a fost o mare surpriză pentru amândoi şi am preferat să psătrăm vestea asta pentru noi până în momentul în care am fost siguri că totul este în regulă. După cum ştim cu toţii, primul trimestru este cel mai greu şi pot apărea probleme, cumva noi am păstrat secretul între noi doi, nu au ştiut nici prietenii, nici familia, nu ştiu cum a reuşit să apară în presă”.

Recomandări Filmul suspiciunii de fraudă electorală din sectorul 1. Cum l-au prins liberalii și useriștii pe candidatul PSD care a ieșit cu 473 de procese verbale din sediul BES

”Erai exact genul de băiat pe care să-l duci acasă ca să-l cunoască mama ta”

Gina, despre cum s-a îndrăgostit de Smiley: ”Eu te ştiu de când erai la Simplu. Şi ce-mi plăcea mie înainte să te cunosc era că eşti băiat bun, aşa mi se părea. Pe lângă talent. Erai exact genul de băiat pe care să-l duci acasă ca să-l cunoască mama ta. E un lucru foarte frumos. Acum îmi place acelaşi lucru, că eşti un om bun, dar şi că mă echilibrezi, că-mi eşti un prieten foarte bun. Și că râzi la glumele mele. Ești opusul meu, cu picioarele pe pământ, foarte organizat”.

Îmi place că mă faci să râd, că mă distrez cu tine şi că eşti un prieten foarte bun, dar şi că eşti foarte empatică. Smiley:





Citeşte şi:

Smiley, prima declarație de dragoste pentru Gina Pistol, după ce s-a aflat că vor deveni părinți. “A iubi cu patimă”

Speak le-a arătat fanilor cum arată Gina Pistol însărcinată. Artistul, Ștefania, Smiley și viitoarea mămică au plecat în vacanță

FOTO | Primele imagini cu Gina Pistol gravidă. Smiley a mers cu ea la doctor

PARTENERI - GSP.RO „E ca-n bancul în care soția își prinde soțul cu amanta.. Îl știți, dna Esca?!” » Cum explicat CTP de ce a pierdut Firea

PARTENERI - PLAYTECH Ce a făcut Carmen Șatran, studenta criminală din Timișoara, după gratii. Vestea șoc venită acum

HOROSCOP Horoscop 30 septembrie 2020. Săgetătorii sunt într-un moment foarte important pentru dezvoltarea lor

Scoala9.ro Ari Pokka, director de școală în Finlanda: „Într-o școală căreia îi pasă de copii, un vizitator nu va fi întâmpinat de director cu pâine și sare, ci de elevi”