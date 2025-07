Detalii din dosar au ajuns și în spațiul public, iar Ioan Becali a reacționat public după audierile de la Direcția Națională Anticorupție (DNA), chiar dacă nu este deloc implicat în această situație.

Ce a spus Ioan Becali despre dosarul lui Cristian Popescu Piedone

Fostul impresar a ținut să precizeze că lui Cristian Popescu Piedone i se trag toate din cauza șefului hotelului cu care a vorbit la telefon, deoarece acela avea telefonul ascultat. Însă tot ce se întâmplă ar putea avea legătură și cu toate controalele pe care le-a făcut înainte să fie dat afară de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

„Din câte am auzit, el a căzut accidental. Pentru că, practic, cine avea telefonul sub urmărire era un șef de la hotelul ăla unde se duce el. Și el a căzut că el vorbea pe telefonul șoferului. Și acolo s-au exprimat toate astea. A căzut ca un fazan. Și el a exagerat puțin. Dacă eu sunt șeful ANPC… Nu pot să mă duc eu la toate. Să o iau din Vama Veche până în Năvodari și să scot uleiul și alea… Exagerat!

Prea circotecar, înțelegi? Băi, și mie îmi place caterinca, și eu… Băi, dar câteodată… Cum dracu’ un om matur să fac toate prostiile astea? Am făcut destule, nu? Am căzut cu microfoane, cu aia, eu am scos microfonul, m-am înjurat cu altul, m-am cerut cu tinerețea, valul, atunci… Dar când ajungi… Și ce funcție aveam eu? El are funcție de stat! E un băiat bun, dar cred că, nu știu, are băiatul primar acolo, la sectorul 5. A ajuns aici…

Tu ai văzut cum a devenit președintele primarul Capitalei? Cine îi dădea șanse lui Nicușor Dan? Și uite că a ajuns președinte. Fără circotecă… Puțină demnitate, seriozitate. Lumea e sătulă de vrăjeli”, a spus Giovani Becali pentru Fanatik.

Mai mult decât atât, omul de fotbal a ținut să precizeze că el i-a dat porecla „Piedone” lui Cristian Victor Popescu, la începutul anilor 90.

„«Bă, tu ești comisarul Piedone»! Piedone a rămas. Eu i-am zis la aeroport, prin 92-93. Eu îl vedeam și atunci la televizor. El era mai mare, mai bine făcut. Era tânăr atunci. «Băi, ești tare»! Era mai lat, așa. Știi că erau filmele alea cu ăla, Piedone… Cu actorul ăla american, el era italian, era un înotător, nu mai știu numele lui adevărat. Și îi spun: «Băi, ești exact comisarul Piedone»! «Ăsta sunt eu?». Și am mai vorbit puțin la aeroport”, a mai afirmat Giovani Becali.

Actorul despre care a vorbit vărul lui Gigi Becali este Bud Spencer, care a fost și înotător olimpic italian, cunoscut și sub numele de Carlo Pedersoli. El și-a câștigat renumele mondial datorită rolului „Comisarul Piedone”, din filmele anilor 70.

Șerban Huidu afirma recent că el i-a pus porecla lui Piedone

În primăvara acestui an, Șerban Huidu spunea, în cadrul unui podcast, că el este cel care i-a pus porecla „Piedone” lui Cristian Victor Popescu, la începutul anilor 2000.

„Nu a fost niciodată un atac la persoană. El era foarte supărat că apărea la Cronică. Eu i-am zis «Piedone». «Că de ce îl fac eu Piedone? Ce, e așa gras?». Bud Spencer nici măcar nu era așa gras, era masiv, dar mă rog… După ani și ani, și-a pus numele în buletin. A și spus că nașul lui sunt eu”, a afirmat Șerban Huidu în podcastul „Viața în pași de dans”, pe care Oana Ioniță, fostă „bebelușă” la „Cronica Cârcotașilor”, îl pe YouTube.