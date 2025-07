Acuzat că a divulgat informații confidențiale

Cristian Popescu Pidone a contestat această măsură preventivă, acuzând procurorii de „rea-voință manifestă”.

Controlul judiciar a fost instituit într-un dosar în care Piedone este acuzat că ar fi divulgat informații confidențiale despre o inspecție programată de ANPC la un hotel deținut de o persoană apropiată.

În perioada în care se află sub această măsură, Piedone are interdicția de a lua legătura cu celelalte persoane implicate în anchetă și nu are voie să părăsească teritoriul României.

În cazul în care încalcă aceste obligații, instanța poate dispune înlocuirea controlului judiciar cu arest la domiciliu sau chiar arest preventiv.

Demis de la șefia ANPC de Ilie Bolojan

Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a demis miercuri, 23 iulie, pe Cristian Popescu Piedone de la șefia ANPC, după ancheta DNA în urma căreia acesta a fost plasat sub control judiciar.

Cristian Popescu Piedone a fost plasat sub control judiciar pe 22 iulie, cu interzicerea exercitării funcţiei, după ce a fost audiat la DNA într-un dosar în care este suspectat că a avertizat Hotelul Internațional din Sinaia că urmează un control, potrivit stenogramelor publicate de Libertatea.

DNA l-a acuzat de „folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații”.



