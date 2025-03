Giulia Anghelescu a acceptat provocarea de a lupta într-o gală de box din Ungaria, un pas curajos pentru ea, având în vedere că acest sport nu făcea parte din experiențele sale anterioare.

„Știi ce bine dă cu pumnul?! (n.r. glumește Vlad Huidu). Am fost la toate antrenamentele ei.” „Nici eu nu m-aș fi văzut într-o astfel de postură, însă mie îmi plac provocările. Boxul a fost ceva ce nu am încercat niciodată în viața mea. A fost un challenge pe care l-am primit cu foarte mare teamă, la început.”, a declarat Giulia Anghelescu pentru Spynews.ro.

„Am acceptat pentru că nu am pus niciodată mânușile de box în mâini și am vrut să văd dacă pot. Când mi-am dat seama că pot, bine, nu am putut chiar cum mi-am dorit eu, pentru că nu s-a terminat gala exact cum mi-aș fi dorit eu, și dacă ar fi fost o luptă fair, altfel ar fi stat lucrurile.”, a mai spus vedeta.

Giulia Anghelescu a dezvăluit cine sunt oamenii care i-au fost alături în cea mai tare provocare din viața ei.

„Dar mă bucur și mi se pare un sport care te disciplinează foarte mult. Mă bucur că, odată cu acest sport, am ajuns să cunosc și să îmi fie alături oameni pe care i-am admirat dintotdeauna, Andrei Stoica, Leonard Doroftei. Adică să îi ai pe ei ca antrenori..

Ce poți să ceri mai mult? Practic, eu m-am bucurat de fiecare clipă de antrenament, indiferent de rezultat. Nu aș mai accepta o astfel de provocare, mie îmi place la sală. Nu îmi mai doresc confruntări fizice.”, a mai spus Giulia Anghelescu.

