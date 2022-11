„Eu sunt lumină pură. Eu asta sunt. Eu sunt o ființă de lumină și una dintre misiunile mele pe acest pământ, pe care am înțeles-o și mi s-a și spus asta.

Nu de mult am fost într-o călătorie în Israel, în țara mea natală, și am avut o experiență extraordinară în Ierusalim. Nu este prima dată când merg la Mormântul Sfânt, dar de data asta a fost o experiență specială. Când am ieșit, a venit la mine un rabin și a spus: ‘Tu, tu ești foarte specială.

Ești lumină. Ești pură. Ești foarte bună la suflet. Lucru pe care îl știam despre mine. Știam că sunt o persoană foarte bună, dar când a venit la mine și mi-a spus, mi-a dat un sentiment… Da, știu că asta e una din misiunile mele și trebuie să ajung mai departe, să împărtășim această lumină”, a declarat Giulia Nahmany la un post TV, potrivit Wowbiz.

„A fost un proces care a durat câțiva ani de zile să ajung la această armonie perfectă pe care o trăiesc în momentul de față. Trebuie multă conștientizare, mult studiu.

De multe ori, ceea ce trăim în exterior și în lumea asta urbană în care trăim, nu prea merge împreună cu ceea ce este în interior și atunci trebuie să trăim în echilibru și nu mereu este ușor. Cred că faptul că sunt mereu conștientă de energia mea feminină.

Sunt feministă și cred în puterea feminină. Trebuie să știm cum s-o gestionăm și să nu trecem la polul opus. Sunt foarte multe femei care sunt foarte puternice, independente, dar care și-au pierdut această energie”, a mai spus Giulia Nahmany.

