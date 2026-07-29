Potrivit primelor date furnizate de autorități, incidentul rutier în care a fost implicat un singur vehicul s-a produs pe Lower Road, în localitatea Lucan, situată la vest de capitala Irlandei. Serviciile de urgență au fost alertate cu puțin timp înainte de ora locală 04:30, conform bbc.com. Poliția irlandeză a demarat o anchetă și a făcut un apel public către eventualii martori care pot oferi detalii despre circumstanțele tragediei.

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Glen Hansard, de la muzica de stradă la Premiul Oscar

Născut la Dublin în anul 1970, Glen Hansard și-a început parcursul artistic cântând pe străzile orașului natal. Talentul și autenticitatea sa au atras atenția regizorului Alan Parker, care i-a oferit în 1991 rolul lui Outspan Foster în pelicula „The Commitments”, o producție de succes despre o trupă de muzică soul formată din tineri din clasa muncitoare din Dublin.

Cu doar un an înainte de debutul cinematografic, în 1990, Hansard înființase trupa de rock alternativ The Frames, alături de care a activat ani la rând. Ulterior, artistul a pus bazele duo-ului rock The Swell Season și s-a lansat într-o carieră solo apreciată de critică. În anul 2016, albumul său solo „Didn’t He Ramble” a fost nominalizat la premiile Grammy la categoria cel mai bun album folk.

Punctul culminant al carierei sale a avut loc în anul 2008, când Glen Hansard a fost recompensat cu Premiul Oscar pentru cel mai bun cântec original. Distincția i-a fost acordată pentru celebra piesă „Falling Slowly”, compusă pentru filmul independent cu buget redus „Once”.

Pe lângă cariera muzicală și cinematografică, Hansard s-a remarcat și în televiziune, devenind în anul 2002 primul prezentator al apreciatei emisiuni muzicale „Other Voices”, difuzată de postul național irlandez RTÉ

Pe plan personal, artistul era tatăl unui băiețel în vârstă de 3 ani. Într-un interviu acordat în anul 2023 pentru BBC Radio Ulster, la opt luni după nașterea fiului său, muzicianul vorbea cu emoție despre schimbările profunde pe care paternitatea le-a adus în viața sa, mărturisind că venirea pe lume a copilului i-a dat totul peste cap în cel mai minunat mod cu putință și că se afla într-o etapă complet nouă a existenței sale.

Sursa foto: Getty Images

Acest articol a fost realizat pornind de la datele oferite de Google Trends.

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