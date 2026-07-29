Măsura vine la doar două zile după ce Unitatea 1 a fost deconectată din motive similare. Decizia a fost luată pe fondul unei secete severe care a coborât nivelul Dunării la valori critice, fără precedent în ultimii ani.

Oficialii companiei de stat Nuclearelectrica au precizat că măsura este una preventivă și că se aplică în strictă conformitate cu procedurile de securitate nucleară atunci când parametrii hidrologici se apropie de limitele de exploatare admise.

Decizia a fost fundamentată pe ultimele prognoze emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

„În situația în care anumiți parametri asociați nivelului scăzut al Dunării se apropie de limitele de exploatare admise, experții centralei nucleare aplică măsurile operaționale necesare pentru menținerea marjelor de siguranță, inclusiv decizia de a opri o unitate sau ambele dacă situația o impune. Astfel de măsuri au rol preventiv și urmăresc protejarea securității nucleare”, au transmis reprezentanții Nuclearelectrica.

Consumatorii casnici nu vor fi afectați, anunță Ministerul Energiei

Reprezentanții Ministerului Energiei dau asigurări ferme că oprirea temporară a celor două reactoare nu va declanșa pene de curent la nivel populației sau al agenților economici.

Necesarul național de consum va fi acoperit integral prin mobilizarea altor capacități de producție din țară și, dacă va fi cazul, prin importuri.

„Având în vedere evoluția nefavorabilă a condițiilor hidrologice de pe Dunăre, Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat mâine, 30 iulie, începând cu ora 10:00. Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și a operatorilor economici nu va fi afectată, necesarul de consum urmând să fie acoperit integral”, a anunțat Ministerul Energiei.

Măsurile operative vor fi ajustate permanent de autorități și de operatorii din sectorul energetic pentru a menține stabilitatea Sistemului Energetic Național (SEN) pe toată durata acestei perioade de secetă.

România pierde temporar o capacitate de peste 1.400 MW

Oprirea simultană a celor două unități reprezintă un șoc temporar pentru sistemul energetic național.

Unitatea 1 generează o putere instalată de 706,5 MW, iar Unitatea 2 furnizează 704,8 MW, ceea ce înseamnă că rețeaua națională pierde simultan o capacitate de producție de peste 1.400 MW. În condiții normale de funcționare, centrala nucleară de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din totalul energiei electrice consumate în România.

Pentru a compensa această lipsă, energia deficitară va trebui generată în principal prin creșterea producției în centralele termoelectrice pe gaze și cărbune, în hidrocentrale sau prin aportul surselor regenerabile, eoliene și solare.

Deși alimentarea populației rămâne în siguranță, specialiștii din domeniu atrag atenția că marja de siguranță a sistemului energetic este considerabil redusă.

Energia nucleară reprezintă o sursă de bandă, constantă, neafectată de condițiile meteorologice directe, spre deosebire de energia eoliană sau fotovoltaică.

Mai mult, seceta prelungită care afectează debitul Dunării reduce concomitent și capacitatea de generare a hidrocentralelor de pe teritoriul țării, punând presiune pe restul sistemului energetic.

Și Bulgaria ar putea opri centrala de la Kozlodui

În plus, nivelurile scăzute ale Dunării ar putea forța și singura centrală nucleară (CNE) din Bulgaria, Kozlodui, să închidă temporar cele două unități operaționale de câte 1000 de megawați fiecare, a declarat miercuri ministrul bulgar al energiei, Iva Petrova.

„Nivelul extrem de scăzut al apelor Dunării, cel mai scăzut din ultimii 23 de ani, ar putea pune în pericol funcționarea sistemului de răcire al centralei nucleare de la Kozlodui, iar unitățile sale operaționale ar trebui oprite”, a declarat Iva Petrova.

Această veste vine în condițiile în care România importă masiv energie electrică din țara vecină.

Bulgaria a ajuns „Bateria Balcanilor”. A profitat de PNRR, a instalat atât de multe baterii de stocare încât e lider mondial în ceea ce privește capacitatea instalată în raport cu dimensiunea sistemului electric, economia și populația și acum face bani tranzacționând curent.

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