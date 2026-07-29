Ce spune Ilie Bolojan după oprirea ambelor reactoare de la Cernavodă

Cele două unități ale centralei de la Cernavodă, care generau împreună aproximativ 1.300 MW, reprezentând 20% din consumul zilnic de energie al României, au fost oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării, care a ajuns la un debit de doar 1.600 de metri cubi pe secundă.

„Ne afectează, iar centrala de la Cernavodă se închide din cauza debitelor scăzute ale Dunării. Imaginați-vă că în această perioadă, în anii trecuți, aveam debite de 3.900-4.500 de metri cubi pe secundă”, a explicat Ilie Bolojan, într-o intervenție la Digi24.

Deficitul de energie ar urma să fie acoperit prin gaze și importuri

Premierul a detaliat modul în care România intenționează să gestioneze deficitul de energie.

„Cumulat, cele două grupuri produceau în jur de 1.300 MW, ceea ce reprezintă aproape 20% din consumul nostru într-o zi în această perioadă. Ca atare, vom fi puși în situația ca, pe de o parte, să pornim tot ce se poate porni din punct de vedere al producției pe gaz, pe fotovoltaic, pe stocare, pe eolian și, în asemenea, să recurgem la importuri”, a mai spus Ilie Bolojan.

Totuși, situația este critică în special în intervalul orar 20.00-23.00, când consumul atinge niveluri maxime, a mai precizat premierul interimar.

„Zona de importuri critică este în perioada de seară, între orele 20 și 23, și în această perioadă România și astăzi importă, ca să vă faceți o imagine, din aproximativ 7.000 MW am importat în aceste zile cam 1.700 MW seara”, a subliniat Bolojan, adăugând că, pe termen scurt, importurile crescute vor deveni necesare.

Totodată, Ilie Bolojan a evidențiat că efectele secetei nu sunt resimțite doar în România, ci și în alte țări din regiune. Spre exemplu, Ungaria a fost nevoită să oprească unul dintre grupurile centralei nucleare de la Paks, reducând producția de la 2.000 MW la 1.200 MW. „Acolo există necesitatea de a importa din altă parte”, a afirmat premierul.

Bolojan face apel la români să reducă consumul de energie seara

Premierul interimar a făcut un apel către cetățeni și marii consumatori industriali să reducă voluntar consumul de energie în orele de vârf.

„Folosesc acest prilej să fac un apel către cetățenii României, către mari consumatori industriali să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, așa cum am spus, de la 20.00 la 23.00, atunci când avem un deficit de energie”, a transmis Bolojan.

În pofida dificultăților din intervalele de consum maxim, sistemul energetic național funcționează în condiții normale pe parcursul zilei, datorită aportului producției din surse regenerabile și a capacităților de stocare dezvoltate treptat.

„În rest nu sunt niciun fel de probleme în cursul zilei pentru că avem o producție importantă pe componenta de fotovoltaic, de eolian și treptat s-a dezvoltat și stocarea”, a explicat prim-ministrul.

Centrala Nucleară de la Cernavodă CNE
Premierul a detaliat modul în care România intenționează să gestioneze deficitul de energie. Sursa foto: Facebook / Nuclearelectrica

Centrala Nucleară de la Cernavodă își oprește temporar producția

Centrala nucleară de la Cernavodă își oprește temporar producția de energie electrică. Măsura vine odată cu oprirea controlată a Unității doi, care va începe joi, 30 iulie, la ora 10.00. Nuclearelectrica a decis întreruperea temporară a activității celor două unități din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Decizia a fost luată la doar două zile după ce Reactorul 1 a fost deconectat din același motiv.

Ce a anunțat Nuclearelectrica înainte de oprirea Unității 2

Prognozele arată că, la începutul lunii august, debitul ar putea scădea la 1.500 mc/s, apropiindu-se de minimul istoric de 1.400 mc/s, înregistrat în 1985.

„În situația în care anumiți parametri asociați nivelului scăzut al Dunării se apropie de limitele de exploatare admise, experții centralei nucleare aplică măsurile operaționale necesare pentru menținerea marjelor de siguranță, inclusiv decizia de a opri o unitate sau ambele dacă situația o impune. Astfel de măsuri au rol preventiv și urmăresc protejarea securității nucleare”, au declarat reprezentanții Nuclearelectrica.

Ce măsuri iau autoritățile pentru a evita penele de curent

Ministerul Energiei a anunțat că oprirea celor două unități ale centralei nu va afecta alimentarea cu energie electrică a gospodăriilor și a agenților economici.

„Necesarul de consum va fi acoperit integral prin mobilizarea altor capacități de producție din țară și, dacă va fi cazul, prin importuri. Alimentarea populației este prioritatea noastră”, au transmis oficialii ministerului.

De asemenea, autoritățile și operatorii din sectorul energetic monitorizează constant situația și sunt pregătiți să adapteze măsurile luate pentru a garanta stabilitatea Sistemului Energetic Național.

Situația critică de pe Dunăre afectează și alte state

Problemele cauzate de nivelul scăzut al Dunării nu sunt resimțite doar în România. Ministrul Energiei din Bulgaria, Iva Petrova, a anunțat miercuri că și centrala nucleară de la Kozlodui ar putea fi oprită temporar. Cele două unități operaționale ale centralei bulgare, fiecare cu o capacitate de 1.000 MW, riscă să fie închise din cauza imposibilității de a asigura răcirea adecvată a reactoarelor.

„Nivelul extrem de scăzut al apelor Dunării, cel mai scăzut din ultimii 23 de ani, ar putea pune în pericol funcționarea sistemului de răcire al centralei nucleare de la Kozlodui, iar unitățile sale operaționale ar trebui oprite”, a declarat Iva Petrova.

Apele Române confirmă gravitatea situației

Reprezentanții Administrației Naționale Apele Române au confirmat că au fost notificați oficial de CNE Cernavodă cu privire la oprirea Reactorului 2. Aceștia au subliniat că situația critică a Dunării este cauzată de lipsa precipitațiilor atât în bazinul superior al fluviului, cât și pe sectorul românesc.

„În acest moment, ne confruntăm cu condiții de secetă severă în tot bazinul hidrografic al Dunării și nu apar indicii de îmbunătățire a acestei situații în perioada imediat următoare”, au mai declarat reprezentanții instituției.

Pe 4 august, debitul Dunării la intrarea în țară ar putea atinge 1.500 mc/s, conform estimărilor INHGA, o valoare extrem de scăzută comparativ cu media multianuală pentru luna iulie, de 4.750 mc/s. Situația actuală amintește de cea din 1985, când debitul fluviului a atins minimul istoric de 1.400 mc/s.

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