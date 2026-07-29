Prezentatoarea va urma cursurile de Master în Managementul Sectorului Public în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Cu energia și optimismul care o caracterizează, vedeta s-a arătat entuziasmată de noul drum academic ales.

Cristina Cioran: „Am intrat la buget!”

Decizia de a continua studiile la nivel de masterat reprezintă un pas important pentru Cristina Cioran. Vedeta a mărturisit că reușita de a fi admisă la buget o bucură foarte mult.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

„Sunt studentă! «România here I come!». Am intrat la buget, la SNSPA, la Master în Managementul Sectorului Public! România, pregătește-te!”, a declarat Cristina Cioran pentru Click.

Cum și-a petrecut Cristina Cioran ziua de naștere

Cristina Cioran și-a petrecut ziua de naștere alături de mama sa, de copii și de câțiva prieteni foarte apropiați, mărturisind că aniversările sunt un prilej de recunoștință. Artista a îmbinat utilul cu plăcutul, fiind prezentă și la filmări pentru proiectul „Dobrogea cu gust”.

„E un motiv în plus să mă bucur pentru că suntem sănătoși, pentru că, de fapt, ziua mea de naștere este doar o mulțumire către mama mea, către copiii mei, că suntem bine, sănătoși, nu mă interesează nimic altceva. M-am distrat foarte bine, m-am simțit foarte bine, privilegiată, băgată-n seamă, am ieșit puțin, m-am simțit foarte bine! (…) Cea mai mare bucurie este că suntem împreună, că mama e alături de noi și copiii sănătoși. Cine are copii știe că cel mai important lucru este să fie copiii sănătoși și să știi că sunt bine. Și nu mai contează nimic altceva!”, a mai adăugat vedeta pentru aceeași sursă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE