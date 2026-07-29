Un accident cumplit a avut loc între o mașină și un tren care se deplasa pe ruta Timișoara – Mangalia

Incidentul a avut loc în jurul orei 17.25, pe strada Morii din Urseni, la o trecere la nivel cu calea ferată nesemnalizată cu bariere. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Timiș a intervenit rapid cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD tip C cu medic.

„În urma impactului, victima de sex feminin a rămas încarcerată, fiind găsită în stare de inconștiență la sosirea echipajelor de intervenție”, au transmis reprezentanții ISU Timiș, potrivit News.ro.

O femeie de 36 de ani a fost resuscitată la fața locului

Conform Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Timiș, femeia conducea dinspre localitatea Urseni spre Moșnița Nouă când a intrat în coliziune cu trenul.

„În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv femeia în vârstă de 36 de ani, care a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, a declarat IPJ Timiș. Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Niciunul dintre pasagerii trenului Timișoara – Mangalia nu a fost rănit

În momentul accidentului, în trenul Interregio se aflau 87 de călători. Din fericire, niciunul dintre aceștia nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele exacte ale coliziunii.

Circulația a fost oprită în județul Timiș și în urmă cu doar câteva zile, după un accident grav cu patru mașini. O femeie a fost transportată de urgență la spital după incidentul care a avut loc pe A1.

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