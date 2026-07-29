Un soi românesc promițător impresionează prin gust și aspect

Linia experimentală SCDL 10 a fost vedeta categoriei roșiilor cu fructe mari. Aceasta a obținut cel mai mare punctaj în evaluarea senzorială, impresionând prin fructele sale în formă de inimă, cu striații brun-roșiatice și o pulpă cărnoasă. Deși încă neomologat, acest soi promite să satisfacă atât cerințele estetice, cât și cele gustative.

„Rezultatul confirmă că un aspect neobișnuit poate merge mână în mână cu un gust apreciat de consumatori”, au subliniat cercetătorii SCDL Buzău.

Succesul SCDL 10 reprezintă un semnal pozitiv pentru programele de ameliorare desfășurate la stațiune, demonstrând că noile creații românești pot concura pe piața actuală.

Florelia, liderul preferințelor de cumpărare

În topul intențiilor de cumpărare, soiul Florelia continuă să fie alegerea principală a consumatorilor. Roșiile roz, cărnoase și cu un gust autentic au câștigat voturile majorității participanților. Acest rezultat reconfirmă popularitatea soiurilor românești care reușesc să echilibreze aspectul, textura și savoarea.

Flaviola domină categoria cherry

La categoria roșiilor cherry, Flaviola a ieșit câștigătoare atât în evaluarea senzorială, cât și în preferințele de achiziție. Această dublă performanță demonstrează că Flaviola îndeplinește cerințele legate de gust, aromă și atractivitate, fiind una dintre cele mai apreciate varietăți dezvoltate de SCDL Buzău.

Cercetare agricolă orientată spre consumator

Reprezentanții SCDL Buzău consideră că degustările participative sunt esențiale pentru a integra preferințele consumatorilor în procesul de ameliorare.

„Așa arată cercetarea atunci când știința și consumatorii lucrează împreună. Fiecare degustare și fiecare opinie ne ajută să dezvoltăm soiuri românești tot mai aproape de gustul oamenilor”, au declarat aceștia.

Prin aceste inițiative, SCDL Buzău își propune să creeze soiuri performante atât pe câmp, cât și pe piață, contribuind la consolidarea statutului roșiilor românești ca produse de calitate și preferate de consumatori.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE