Ceremonia de avansare a avut loc miercuri, 29 iulie 2026, la Baza 86 Aeriană Borcea. Cu această ocazie, oficialul de la Apărare a pus accentul pe importanța muncii de echipă, subliniind că apărarea spațiului aerian este un mecanism complex în care fiecare militar joacă un rol crucial, de multe ori sub o presiune psihologică și operativă uriașă.

Potrivit ministrului Apărării, piloții, mecanicii de bord, controlorii de trafic aerian, personalul tehnic de la sol, precum și echipele din structurile de supraveghere, comandă și control acționează într-un sincron perfect pentru a detecta, urmări și înlătura orice potențială amenințare aeriană.

„Succesul unei asemenea misiuni nu aparține unui singur om, ci întregii echipe care pregătește aeronavele, urmărește evoluția țintelor, sprijină echipajele aflate în aer și contribuie la luarea deciziilor necesare pentru protejarea spațiului aerian și a populației”, a declarat Radu Miruță.

Pregătire de nivel înalt și coordonare aliată

Rezultatele obținute de militari pe parcursul misiunilor din Lituania și de pe teritoriul național demonstrează un nivel ridicat de pregătire profesională și o capacitate rapidă de reacție.

Astfel, aeronave F-16 din cadrul Forțelor Aeriene Române au doborât trei drone în 3 zile consecutive, care intraseră neautorizat în spațiul aerian al țării.

Totodată, un pilot român de F-16, care se afla într-o misiune de poliție aeriană în Lituania, a reușit să doboare o dronă în spațiul aerian al Estoniei.

Oficialii din MApN au arătat că armata română este capabilă să își îndeplinească angajamentele atât la nivel național, cât și în cadrul operațiunilor comune cu aliații din NATO.

Înaintarea în grad a celor zece militari reprezintă recompensa directă pentru efortul depus în prima linie a apărării aeriene, un domeniu devenit extrem de dinamic și riscant în ultimii ani.

Analiză de securitate la Baza 86 Aeriană Borcea

Vizita ministrului apărării naționale la Baza 86 Aeriană de la Borcea a inclus și o componentă de evaluare strategică. Radu Miruță a fost însoțit de locțiitorul șefului Statului Major al Apărării, general-locotenent Dragoș Iacob, și de șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, general-locotenent Leonard Baraboi.

Conducerea Ministerului Apărării a analizat îndeaproape situația actuală de securitate de la frontiera României cu Ucraina.

În cadrul discuțiilor s-a pus accent pe riscurile indirecte și evoluțiile neprevăzute generate de situația din zona Mării Negre, stabilindu-se măsurile necesare pentru menținerea capacității de alertă și protecție a populației din zonele de graniță.

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