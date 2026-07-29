Angajații din secțiile Spitalului Bagdasar Arseni: „Muncim până la colaps!”

Lipsa de personal a depășit demult limita de siguranță. Patricia Tănase, asistent medical la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală și lider sindical, descrie un tablou dramatic de pe secția de neurochirurgie: „Sunt foarte mulți colegi epuizați. Avem colegi care ne-au murit la propriu în spital, în timpul orelor de muncă, pentru că volumul este foarte mare, 2-3 din generația mea au murit de când sunt eu aici. Venim la muncă cu coloana distrusă. Sunt colege infirmiere cu dureri de genunchi, care nu se pot opera pentru că nu avem personal. O singură infirmieră trebuie să trateze, să hrănească și să schimbe 30-40 de pacienți imobilizați la pat. Este inuman. Să se gândească și parlamentarii dacă soțiile lor ar fi capabile zi și noapte să facă asta de unele singure”.

Marcela Voicu, infirmieră la Cardiologie, parcurge zilnic 30 de kilometri până la spital, iar naveta o costă 34 de lei pe zi. În schimbul unui salariu de 4.300 de lei, la tura de noapte are în îngrijire între 40 și 45 de pacienți. Munca fizică i-a distrus sănătatea: este operată de hernie de disc de 4 ani, iar alte colege așteaptă și ele să fie operate.

Daniel Calciu, brancardier la A.T.I.: „Nu poți să închizi ușa și să pleci ca la magazin”

La Terapie Intensivă, salariul unui brancardier este sub 4.000 de lei. Daniel Calciu explică faptul că problema nu este doar venitul mic, ci și modul în care sunt tratați angajații: „Vrem recalcularea salariilor la anul 2026, nu la 2018 când erau alte prețuri. Motorina era 5,30 lei, azi e 10,30 lei. Din 8 ture de noapte, doar 3-4 sunt plătite, restul le facem pe degeaba pentru că nu e personal. Toți ne zic să mergem la magazin, dar nu poți să închizi ușa și să pleci. Trebuie să vin de Paști, de Crăciun, noaptea, iar copiii rămân singuri. Sunt singur pe secție, mă pun să mă împart în două când apar urgențe”.

Daniel Calciu, brancardier la Sp. Bagdasar Arseni, în grevă. Foto: Alexandra Mănăilă/Libertatea

Registratori medicali: Demisii pe bandă rulantă

Într-o altă secție a spitalului, registratoarele lucrau până recent în echipă de trei. O colegă și-a dat deja demisia și se află în preaviz, iar o alta a mărturisit pentru Libertatea că intenționează să-și dea demisia în curând din cauza condițiilor grele și a veniturilor mizere. În aceste condiții, singura angajată care va rămâne este deja îngrijorată că nu va mai putea face față de una singură volumului uriaș de muncă. Cu o vechime de aproape 7 ani, un registrator medical câștigă în jur de 3.000 de lei lunar. Deoarece lucrează într-un program fix de 8 ore, fără sporuri de noapte sau de weekend, fără să câștige bani în plus, acești angajați abia mai pot supraviețui.

„Ne gândim și noi la pacienți. Vin din Dâmbovița, au avut programare. Marea majoritate sunt la pat, sunt paralizați. Unde să-i trimitem înapoi? Greva nu este împotriva pacienților, este pentru ei. Au fost colegi care au ieșit la pensie, posturile au rămas blocate, alții au plecat pentru că s-au reprofilat. Nu ne mai permitem să ne întreținem familiile”, mărturisește o angajată a spitalului, care a spus că și pe timp de grevă s-au făcut internări și s-au îngrijit bolnavi.

Front comun al marilor confederații: Scrisoare deschisă către Parlament

Tensiunea a atins un nivel critic astăzi, când cele cinci mari confederații sindicale reprezentative la nivel național — CNS „Cartel ALFA”, CNSLR-Frăția, Blocul Național Sindical (BNS), CSDR și CSN „MERIDIAN” — au transmis o scrisoare deschisă dură către toate partidele parlamentare.

Liderii sindicali cer în mod ferm respingerea actualului Proiect al Legii salarizării unitare și reluarea elaborării unui nou text abia după învestirea unui Guvern legitim, cu puteri depline de negociere. Semnatarii acuză Guvernul demis că încearcă să forțeze adoptarea legii în mai puțin de o lună, deși reforma trebuia finalizată încă din vara anului 2023.

Printre principalele nereguli denunțate de confederații se numără:

Ierarhizări aberante: Funcții cu calificare și responsabilitate ridicată sunt încadrate pe coeficienți inferiori unor funcții necalificate.

Privilegii pentru demnitari: Proiectul garantează majorări etapizate pe 4 ani pentru funcțiile de demnitate publică, în timp ce salariile majorității lucrătorilor depind de un punct de referință incert, care poate chiar să scadă.

Aplatizarea grilelor: Nereportarea bazei de calcul la salariul minim garantat în plată anulează orice ierarhizare echitabilă și stimulare a calificării.

Confederațiile avertizează că analizează declanșarea unor acțiuni sindicale comune la nivel național și își rezervă dreptul de a sesiza organismele internaționale pentru lipsa unui dialog social real.

Poziția SANITAS: Paradoxul din statisticile ITM

În timp ce spitalele clocotesc, reprezentanții Guvernului susțin că numărul celor aflați în grevă nu este atât de mare. Viorel Hușanu, reprezentant al Federației SANITAS, explică motivul din spatele acestei anomalii statistice: „Astăzi facem încă un Consiliu Național să facem o evaluare. Oamenii ies în număr foarte mare, numai că, nesuspendându-și contractul de muncă, pentru că sunt puțini și trebuie să acorde primul ajutor, statistic, la ITM nu sunt CIM-uri suspendate. Pe asta se bazează cei care spun că nu sunt mulți în grevă. Că nu putem întrerupe efectiv toată ziua lucrul ca să își asume suspendarea contractului de muncă. Salariații vor grevă, dar nu pot face «ca în lege» pentru că sunt puțini și trebuie să îngrijească pacienții”, a declarat Viorel Hușanu, președintele SANITAS București.

Val de solidaritate din Educație, Energie și Cultură

Pe lângă sprijinul confederațiilor, greva generală condusă de Federația SANITAS a generat un val de susținere din partea altor federații reprezentative:

Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind (Leonard-Octavian Pădureț, Cristi Godinac)

Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” (Marius Ovidiu Nistor)

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) (Simion Hăncescu)

Federația Națională Sindicală „ALMA MATER” (Anton Hadăr)

FSLI Petrol-Energie (Florin Bercea)

Federația Sindicatelor Gaz România (Cătălin Mușoi)

Solidaritatea Sanitară: „Nu transformați criza politică într-o criză a sistemului public!”

În paralel, Federația „Solidaritatea Sanitară” din România (FSSR) își exprimă susținerea față de protestatari, continuând în același timp negocierile pe textul legii, fără a exclude propria intrare în grevă dacă liniile roșii vor fi încălcate.

„FSSR își exprimă solidaritatea cu revendicările legitime ale angajaților care protestează. Dreptul la grevă este un drept fundamental. Niciun angajat din sănătate nu trebuie să piardă venit, iar riscul profesional și continuitatea serviciilor medicale trebuie plătite corect”, precizează Comitetul Director al FSSR.

Printre cerințele FSSR se numără garanția legală că niciun venit nu va scădea, plata corectă a gărzilor și turelor, protejarea sporurilor de risc și numirea urgentă a unui Guvern cu puteri depline.

Guvernul deblochează peste 6.800 de posturi în Sănătate

Sub presiunea protestelor, în ședința de Guvern de aseară a fost aprobat Memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice. Prin acest document se deblochează un număr total de 6.850,75 de posturi, distribuite astfel:

6.452 de posturi pentru spitalele finanțate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS);

398,75 de posturi pentru Serviciile de Ambulanță Județene (SAJ) .

Cea mai mare parte a posturilor deblocate vizează asistenții medicali și personalul auxiliar, categorii esențiale pentru funcționarea spitalelor și a serviciilor de ambulanță:

2.593 posturi pentru asistenți medicali;

2.567 posturi pentru personal medical auxiliar (infirmiere, brancardieri etc.);

1.433,75 posturi pentru medici;

257 posturi pentru farmaciști, biologi, biochimiști și fizicieni.

„Aprobarea acestui Memorandum reprezintă un pas important pentru echilibrarea resursei umane din sistemul de sănătate și pentru asigurarea continuității actului medical în unitățile sanitare. Este o măsură necesară, însă demersurile pentru susținerea personalului medical și pentru eficientizarea sistemului sanitar trebuie continuate de o manieră predictibilă și fermă”, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

Greviștii despre deblocarea posturilor: „Este nevoie ca de aer”

Deși măsura Guvernului vine ca un răspuns la una dintre principalele revendicări ale angajaților, cadrele medicale privesc decizia cu un amestec de ușurare și prudență. Pentru cei aflați la patul bolnavilor, sosirea unor colegi noi este o urgență vitală.

„E nevoie ca de aer, toate structurile unei echipe au nevoie de angajați. Începând de la infirmieri, brancardieri, medici… toată lumea are nevoie de coleg nou. Să vină să-l formăm, să-l ajutăm și să facem treabă, să salvăm România și pacienții din țara asta”, a spus Daniel Calciu. Cu toate acestea, protestatarii avertizează că simpla deblocare a posturilor pe hârtie nu va rezolva criză din spitale dacă veniturile și condițiile de muncă rămân neatractive, făcând ca noile posturi să rămână neocupate.

În prima zi de grevă, cadrele medicale de la Spitalul Floreasca spuneau: „Am ajuns de râsul lumii. Veniți 12 ore într-o gardă la Floreasca!” . Greva generală a fost declanșată de Sanitas pe 28 iulie 2026, în sute de spitale din România pe termen nelimitat, însă nu toate sindicatele au intrat în grevă.

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