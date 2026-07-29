Liderul PSD spune că România ar putea avea un guvern după data de 15 august

Șeful PSD a subliniat că România are nevoie urgentă de stabilitate politică, cerând depăşirea orgoliilor pentru a facilita formarea unui executiv funcţional. Declaraţiile liderului PSD au fost citate de News.ro. Sorin Grindeanu spune că România ar putea avea un guvern după data de 15 august.

„România are nevoie de un Guvern cu puteri depline. Nu poate Parlamentul, oricâtă bunăvoinţă, şi vedeţi că, cel puţin în această săptămână şi săptămânile viitoare, n-avem niciun fel de problemă şi n-am niciun fel de problemă în a convoca sesiuni extraordinare de câte ori e nevoie, să suplinim rolul Guvernului, care are puteri limitate. Dar, totuşi, de aceea există separaţia puterilor în stat, avem o putere executivă, avem una legislativă, ca fiecare să-şi facă treaba.

România, în acest moment, şi nu o spun eu, o spune majoritatea covârşitoare a României, are nevoie de un Guvern. Şi, de aceea, fiecare trebuie să treacă peste orgolii personale şi să nu mai blocheze soluţii”, a declarat Sorin Grindeanu, în timpul conferinței de la Parlament, potrivit News.ro.

Care ar fi primul pas ca România să aibă un guvern stabil după 15 august

Mai mult decât atât, Sorin Grindeanu a explicat și care ar fi primul pas pentru formarea unui guvern cu puteri depline în România. Liderul PSD susține că preşedintele ţării trebuie să organizeze o nouă serie de consultări pentru a analiza situaţia politică înainte de a propune un nou premier.

 „Cred că mai întâi trebuie să existe încă o tură de consultări, înainte de a se întâmpla ceva, şi probabil că va fi această tură de consultări, cred eu, în jurul datei de 15 august, astfel încât să vedem dacă s-au schimbat anumite lucruri. Cred că aşa trebuie început”, a afirmat liderul PSD.

El a reiterat că formarea unui guvern după această dată este probabilă, dar nu poate garanta că orice propunere făcută de preşedinte va trece de votul Parlamentului.

Ce spune liderul PSD despre eventualele negocieri cu AUR

În ceea ce priveşte negocierile cu liderul AUR, George Simion, Sorin Grindeanu a exprimat rezerve şi o lipsă de aşteptări. „În primul rând, n-am nicio aşteptare să se apropie AUR-ul de vreun ideal. Nu mă aştept la aşa ceva. Eu am enunţat două sau trei lucruri care, în mod fundamental, ne despart în acest moment”, a explicat el.

Referindu-se la votul pe legea SAFE, liderul PSD a indicat că poziţia AUR nu a fost bazată pe argumente legale sau constituţionale, ceea ce ridică semne de întrebare.

„Eu v-am spus zilele trecute că există anumite semne de întrebare legate de legalitate, de constituţionalitate. Dar azi, AUR am văzut că n-a votat şi argumentul n-a fost unul de legalitate, a fost cu totul altul”, a comentat Sorin Grindeanu, în timpul conferinței de presă de miercuri.

Despre posibile discuţii cu liderii senatorilor şi deputaţilor AUR, Grindeanu a precizat că este deschis la dialog, dar nu consideră că acest lucru implică automat încheierea unui acord. „De la discuţii la înţelegere e diferenţă mare”, a subliniat el.

Kelemen Hunor și Sorin Grindeanu au discutat despre perspectivele unui viitor guvern

Liderul UDMR a declarat miercuri, în timpul unei conferințe de presă, că a discutat cu Sorin Grindeanu despre perspectivele formării unui viitor guvern. Kelemen Hunor a propus formarea unui guvern de tranziție până la finalul anului, pentru a asigura stabilitatea politică în contextul provocărilor economice și de securitate.

„Ar fi fost bine ca partidele să forțeze un guvern de armistițiu până la sfârșitul anului”, a declarat acesta, conform sursei citate mai sus.

Care sunt propunerile UDMR pentru un guvern temporar

Kelemen Hunor a explicat că un guvern de tranziție ar trebui să includă toate partidele majore: PNL, PSD, USR și UDMR.

„Toată lumea trebuie să vină la masa guvernului. Mai ales în această perioadă, cred că ar fi fost bine să forțăm, în sensul bun al cuvântului, formarea unui guvern de armistițiu”, a afirmat liderul UDMR.

În cazul în care nu se va putea forma o majoritate pentru viitorul Executiv, Kelemen Hunor a propus două opțiuni pentru un guvern minoritar. Prima variantă este un executiv condus de Siegfried Mureșan, dar acest scenariu depinde de sprijinul PSD, care, potrivit lui Hunor, „spune că nu votează un guvern din care nu face parte”. Cea de-a doua opțiune implică un guvern condus de Sorin Grindeanu, însă liderul UDMR a subliniat că „PNL-ul, deocamdată, spune că nu votează acest guvern”.

Kelemen Hunor susține că decizia formării unui nou guvern îi aparține lui Nicușor Dan

În ceea ce privește desemnarea unui premier, Hunor a declarat că decizia aparține președintelui Nicușor Dan.

„Deci sunt aceste trei variante. A patra variantă nu există. În momentul în care domnul președinte desemnează pe cineva dintre cei doi sau dacă găsește un alt premier, foarte bine, putem discuta despre guvern”, a explicat acesta.

Întrebat despre posibilitatea formării unui guvern după data de 15 august, liderul UDMR a evitat să facă predicții: „Asta nu știu. Nu vreau să stric feng shui-ul nimănui”. Totodată, el a atras atenția asupra izolării partidelor politice: „Deocamdată văd că fiecare este închis în bula lui”.

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