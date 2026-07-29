Șoferii de TIR sunt printre cei mai căutați angajați din România

Peste 29.000 de locuri de muncă sunt disponibile în România, iar 134 de posturi așteaptă să fie ocupate în Spațiul Economic European (SEE), prin intermediul rețelei EURES România, conform datelor furnizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și citate de TVRinfo.

La nivel național, cele mai multe oportunități sunt pentru conducători auto în transportul rutier, cu 3.197 de posturi disponibile.

Ce alte posturi vacante mai sunt în România

Potrivit datelor ANOFM citate de TVRinfo.ro, alte roluri solicitate includ:

  • curieri (1.583 de locuri),
  • lucrători comerciali (1.460),
  • manipulanti mărfuri (1.187)
  • muncitori necalificați la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie și montaj de plăci de gresie și faianță (1.146).  

În România sunt locuri libere pentru toate nivelurile de calificare

Din totalul locurilor vacante, 2.104 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, incluzând posturi precum ingineri în diverse domenii, economiști sau medici.

Alte 6.057 de posturi sunt pentru cei cu studii liceale sau postliceale, printre care se regăsesc agenți de securitate, vânzători și asistenți medicali.

Pentru persoanele cu studii profesionale sunt disponibile 7.035 de locuri, în meserii precum șofer transport rutier, sudor sau lăcătuș mecanic.

De asemenea, 13.735 de locuri de muncă sunt pentru candidații fără studii sau cu studii primare/gimnaziale, majoritatea fiind în meserii precum curierat, manipulare mărfuri sau muncă necalificată în construcții.

Ce oportunități de muncă există în afara țării

Pentru cei care doresc să lucreze în străinătate, EURES România facilitează accesul la 134 de locuri vacante în mai multe țări din Spațiul Economic European.

În Norvegia sunt disponibile 45 de posturi pentru lucrători în producția de prelucrare a somonului. Olanda oferă 31 de locuri pentru mecanici de camioane, șoferi de camion sau autobuz și inspectori veterinari.

În Suedia sunt căutați 20 de șoferi de autobuz, iar Danemarca oferă 18 locuri pentru culegători de fructe, dulgheri și tâmplari montatori. Germania pune la dispoziție 20 de posturi pentru lucrători în podgorii și în procesarea produselor din carne.

La începutul anului 2026, cazul unui conducător auto a devenit viral. Șoferul român de TIR a refuzat o ofertă de 3.600 de euro în Italia. Bărbatul ar fi primit și bonusuri al treisprezeceala și al paisprezecelea salariu, însă mărturisea că jobul nu era tocmai ce căuta.

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